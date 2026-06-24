jueves 25 de junio de 2026
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24 de junio de 2026
Doble crimen.

El acusado de provocar el incendio que mató a los hermanos Oviedo pidió el sobreseimiento, pero irá a juicio

La defensa sostuvo que Nicolás Fernández no participó del ataque y que cuando llegó al lugar el incendio ya había sido provocado por otras personas.

Las víctimas fueron asesinadas en un incendio.

Las víctimas fueron asesinadas en un incendio.

Según pudo saber La Unión, el abogado defensor solicitó solicitaron que Fernández fuera desvinculado del expediente al sostener que no tuvo participación en el ataque ocurrido el 18 de septiembre de 2025 en el que murieron los hermanos Oviedo.

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En su presentación, la defensa basó el planteo en la versión brindada por el propio imputado durante su declaración y en testimonios aportados por esa parte. De acuerdo con ese relato, el acusado aseguró que el incendio fue provocado por un grupo de personas que buscaban hacer justicia por un hecho que involucraba a su hijo y que, cuando él llegó al lugar, esas personas ya se encontraban allí.

La estrategia defensiva apuntó a sostener que Fernández no intervino en el incendio ni en los hechos que derivaron en la muerte de las víctimas.

Hermanos Oviedo
Los hermanos Oviedo, víctimas fatales del brutal incendio en Fiorito.

Los hermanos Oviedo, víctimas fatales del brutal incendio en Fiorito.

De esta manera, Fernández llegará al debate acusado por el delito de "incendio seguido de muerte" y permanecerá detenido mientras avanza el proceso.

El incendio fatal

El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Fiorito. Según la investigación judicial, un grupo de personas atacó la propiedad y provocó un incendio que terminó con la muerte de Jorge Oviedo, de 30 años, y Benjamín, de 13.

Desde el inicio de la causa, la familia sostuvo que el fuego fue intencional y denunció que existió una acción coordinada contra los ocupantes de la vivienda. Además, señalaron que en registros incorporados al expediente se observa la presencia de varias personas frente al domicilio mientras se desarrollaba el ataque.

A lo largo de la investigación se incorporaron registros fílmicos en los que se observa a varias personas frente a la vivienda mientras avanzaban las llamas y realizaban pintadas contra la familia.

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