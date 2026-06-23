Temperley: siete años de prisión para un menor por el crimen de un anciana

Un adolescente menor de edad fue condenado a siete años de prisión por haber participado de una violenta entradera que terminó con una anciana asesinada en la localidad de Temperley .

El joven, identificado como J.C. de 17 años , fue declarado culpable del delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con incendio” en perjuicio de Teresa Martínez , una mujer de 92 años, que fue atada de manos a la cama mientras los ladrones desvalijaban su casa el 25 de enero de 2025.

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La situación del menor, uno de los cuatro imputados del caso, se resolvió mediante un juicio abreviado. El Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil Nº3 de Lomas de Zamora lo condenó a siete años de prisión de cumplimiento efectivo .

El joven había sido detenido horas después del hecho, luego de que intentara cambiar dólares robados en un local ubicado en la calle Italia, en la zona del polo gastronómico Las Lomitas.

Con la causa del menor ya resuelta, ahora resta esperar que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 de Lomas de Zamora fije la fecha para llevar a juicio a los otros tres hombres que permanecen detenidos, acusados de la entradera donde murió la anciana.

El homicidio en Temperley

Elementos utilizados durante la entradera en la que murió la víctima. Elementos utilizados durante la entradera en la que murió la víctima.

El caso ocurrió el sábado 25 de enero de 2025 en una casa ubicada sobre la calle Bernardo de Yrigoyen al 1000. La víctima fue hallada por su nieta, quien descubrió la escena del crimen al encontrar la puerta de la vivienda forzada. La casa estaba completamente desordenada y la mujer yacía sin vida en su habitación, atada de manos a la cama.

Durante las pericias, los investigadores lograron levantar tres huellas dactilares que resultaron de importancia para el avance de la causa. El informe médico policial determinó que la víctima no presentaba lesiones externas. Testimonios de familiares indicaron el faltante de 200.000 pesos en efectivo.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a dos jóvenes en actitud sospechosa cerca de un kiosco, a pocos metros de la casa de la víctima, y también la presencia de un vehículo Chevrolet Corsa gris desplazándose en las inmediaciones de la vivienda y luego huyendo hacia Almirante Brown. Ese fue el puntapié para rastrear los movimientos de los cuatro involucrados e identificarlos.