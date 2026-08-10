"No hay que dejarse caer si hay pocas ventas": el mensaje de una emprendedora de Temperley

Es de Temperley, tiene 33 años y asegura que no piensa en el futuro: "Me gusta disfrutar del aquí y ahora".

Con una energía muy positiva y con la convicción de simplemente recorrer el camino de la vida es que la terapeuta holística Marisol González (33) creó su propio emprendimiento hace casi dos años en Temperley y lo mantiene con mucho trabajo porque asegura que el secreto es "no bajar los brazos".

"Si bien creo en el presente, en lo que sucede en el aquí y ahora, antes de emprender evalué todas las ventajas y desventajas para dedicarme a lo que me gusta desde muy chica y hoy tengo mi propio emprendimiento que se llama 'MYL, tarot y accesorios' @marysol_tarot27 ", contó Marisol que aprendió de todo leyendo mucho y estudiando desde astrología hasta como tirar las cartas de tarot.

Actualmente vende en su espacio en Temperley, pero también asiste a las ferias durante la semana o los días sábados y domingos. "Ofrezco shaumerios, porta shaumerios, velas, jabones, accesorios para el hogar y todo lo hago con mis propias manos, me encargo de pintar cada pieza y de elaborar los sahumerios con sus fragancias", detalló.

De a poco comenzó a crear un espacio en su casa para vender lo que ella misma arma. "Si bien el lugar fijo y donde tengo mis productos es en Temperley, mi lema es ir donde encuentre un lugar para exponer lo que hago", aseguró con total seguridad.

El local dentro de su casa es abierto al público y a las vecinas que siempre se acercan. Además Marisol se dedica a las lecturas de tarot, reiki, velomancia y limpiezas energéticas.

Respecto al tarot contó que comenzó a leer las cartas hace muchos años. "Estando en eventos donde hacían lecturas de tarot fue que me compre un mazo y arranqué haciendo las lecturas sin cobrar, a amigas y conocidos hasta que me decidí en pandemia a empezar a trabajar y hacerlo profesionalmente".

Como nace su pasión por lo holístico

Según contó, cuando Marisol era muy chica arrancó con la astrología. "Me acuerdo que observaba las lunas, las estrellas y ahí de apoco arranque leyendo y estudiando por mi cuenta", dijo.

Se define como autodidacta porque asegura que siempre buscó material por su cuenta. "Leí mucho, me compraba muchos libros y todos de mi preferencia porque siempre me apasionó la temática", recalcó.

Si bien siempre trabajó en distintos rubros asegura que lo hacía de forma temporal porque no se sentía del todo cómoda con actividades laborales que no tenían que ver con lo holístico. "Trabajaba en distintos lugares, pero siempre el tarot estaba en paralelo. Hasta que me cansé y dije 'bueno si trabajo haciendo tarot, reiki, limpiezas energéticas y demás, necesito sumarle cosas para emprender' y ahí evalúe todo los pro y los contras, lo procesé un buen tiempo y surgió así mi emprendimiento", expresó con total seguridad que actualmente trabaja de lo que quiere y le gusta.

Como todo emprendedor, Marisol manifestó que el trabajo independiente siempre "tiene sus momentos malos y buenos" donde a veces se vende, pero muchas veces no. "A pesar de cada circunstancia, yo sigo y si hay algo que puedo aconsejar al que recién empieza es organizarse, anotar todo lo que le gustaría hacer y visualizar", recomendó.

Para Marisol todos los momentos que va transitando los utiliza para crecer. "No hay que dejarse caer si hay pocas ventas, porque siempre va haber baches de momentos en los que no pasa nada, pero ahí es cuando le empiezo a meter fichas a otras cosas, por ejemplo al armado de flyers, hacer volantes y tirar, o hacer muestras gratis y ofrecer en locales", compartió sobre lo que a ella le sirve.

Sobre lo que más le piden actualmente comentó que son las limpiezas energéticas. "También vendo mucho los sahumerios y las velas", contó y añadió que quiere seguir por este camino, "quiero llevar a la práctica todos mis conocimientos, vincularme con el otro y conocer historias de desconocidos porque el futuro es incierto para mí, yo vivo el aquí y el ahora".