Es de Temperley y hace más de 20 años vive en Alemania donde creó su propia banda musical

La historia de Juan Pablo Gracia (45) nace en Temperley donde vivió desde muy chico, pero tiene un capítulo más que importante de 25 años en Alemania . Actualmente vive en Hamburgo donde creó su propia banda de música , pero recuerda que decidió irse solo con apenas 20 años a probar suerte.

Su decisión a tan corta edad estuvo ligada a varios factores. Había fallecido su abuelo paterno con quien él vivía. "Fue un momento duro para toda la familia y decidí mudarme con mi otro abuelo, confiaba mucho en él tanto como él en mi, pero en plena crisis de 2001 y gracias a unos amigos alemanes decidí irme", recordó sobre ese primer paso que dio para comenzar a transitar su propio camino sin la ayuda familiar y lejos de su barrio de Temperley .

Si bien, en un principio se fue por unos 15 días, finalmente decidió quedarse ya que sus amigos alemanes le consiguieron trabajo en un hostel en Leipzig. "Fue una aventura porque me fui sin pasaje de vuelta, sin papeles, sin campera, pero tenía la guitarra y el amplificador", detalló sobre sus herramientas más importantes y las que lo vinculan con su gran pasión: la música.

Sobre su pasión por la música, Juan Pablo contó que probablemente viene de su herencia materna: "Mi mamá estudiaba música desde antes que yo naciera. En casa todo giraba en torno a la música y el arte, al menos así lo viví yo. Estar expuesto a eso desde chico, y haber ido con mi mamá a cuanto concierto o muestra de arte hubiera, hacía bastante improbable que no me dejara marca".

Juan Pablo además de músico es informático. "No me considero informático, aunque cualquiera que me viera diría que sí lo soy, y no sería mentira. Soy músico y artista, pero encontré en la informática una manera de sostener mis escapadas artísticas. Trabajo en control de calidad de software hace más de 10 años: bancos, empresas de videojuegos, tecnología para trading, el sector energético, de todo un poco", contó.

Su talento en la informática también lo llevó a desarrollar sus propias aplicaciones para aprender idiomas: "Hice una de japonés para mí, una de español para mi novia y una de inglés para mi mamá", expresó y añadió que siempre que "veo una necesidad y se me ocurre cómo cubrirla, casi no me puedo resistir a hacerlo. Creo que eso lo heredé de mi abuelo".

El género musical y la formación de la banda

Sobre su propia banda de música que nació en Hamburgo destacó: "Mi banda se llama 'Eve of Alana' y estamos en todas las plataformas de música y redes sociales. Hacemos metal alternativo con pizcas de Djent, dicho en criollo, se trata de una rama del metal que abarca mucho rango en todo sentido: es complejo rítmicamente, tiene voz melódica y voz carrasposa".

"Eve of Alana" se formó en el barrio de Sankt Pauli, Hambuergo. Se trata de una zona ubicada en el puerto, de la zona roja, de la famosa Reeperbahn. "Es es para mi uno de los lugares más sensacionales de Europa, donde la pluralidad cultural fue rasgo de nacimiento gracias al puerto, que sigue siendo el tercero más grande de Europa", reveló.

Los recuerdos de Temperley y amigos en Lomas siempre presentes

El barrio que lo vio crecer siempre está presente en Juan Pablo, quien aseguró que se acuerda de todo, "con lujo de detalle". Entre sus recuerdos que más añora está la cancha de Temperley adonde su abuelo lo llevaba desde muy chico. "Hasta me acuerdo del señor que vendía maní tostado en la puerta de la cancha con un horno de metal con forma de locomotora, allá por principios de los '80", recalcó con sumo detalle, esos detalles que seguramente en Alemania son distintos a un barrio del Conurbano como es Temperley.

"Nuestra casa de Liniers 33, frente a la almacén-granja de Nello, 'el italiano', la bicicletería frente a Bianchi, en Meeks, comprar comida para mis perros en Padilla Hnos. Ir a ver recitales a El Borde, a Peteco's. Los 'fichines' frente a la Plaza de Temperley. Nada de eso existe ya, es el Temperley de una época que ya se fue", expresó con un toque de nostalgia, pero con cada recuerdo a flor de piel.

Sobre los amigos de este lado del mundo aseguró que aún conserva a muchos: "Sigo en contacto con la mayoría. A algunos les perdí el rastro por no vivir allá hace casi 25 años, pero muchos también migraron, dentro o fuera del país".

Como Juan Pablo fue al Colegio Alemán de Temperley contó que en Hamburgo, se encontró con dos compañeras de su etapa escolar: "Cecilia y Verónica, con ellas nos vemos seguido. No fue planeado — yo terminé en Hamburgo porque después de hacer audiciones por toda Alemania me aceptaron en la universidad de música de acá. Después de tantos años sin una conexión 'original' de la infancia, justo los tres terminamos en la misma ciudad y hoy se presenta para nosotros como un tesoro".

El desafío de vivir afuera

Con tantos años de ser un inmigrante, Juan Pablo por su experiencia personal dijo que lo más difícil de estar lejos del país donde nació es no poder compartir los logros con la familia: "Tampoco ellos puedan compartir los suyos con vos o contar con vos para una ayuda inmediata. Vivir lejos de tu casa te cambia mucho: de golpe el entorno no tiene tanto margen, y vos tampoco porque todo tiene que funcionar bien y básicamente porque todo está a tu cargo. Si te equivocás, no viene nadie a salvarte: no hay techo asegurado, ni plato de comida, ni siquiera nadie que te salude en tu cumpleaños y no hay chocotorta".

Sin duda, la fortaleza hay que mantenerla para poder seguir adelante. "En tu país, la mayoría tiene familia y una casa que te permite, a veces, no tener que pelear por ciertas cosas, porque hay quien te contenga o te aconseje. Afuera y lejos, sos vos todo tu equipo", destacó y añadió que aunque a veces ha sido muy duro, "nunca me pierdo un partido de Independiente, y siempre me toca el corazón ver el cielo de mi conurbano Sur en vivo por la tele".

Sobre lo que espera a futuro contó que no tiene un plan definido sobre volver al país. "Pasada ya la luna de miel con Europa, hoy me puedo imaginar volver mucho más que hace 10 años, cuando todo acá me resultaba nuevo. Lo que la gente no nota es que después de 25 años es difícil volver aun queriendo: hay que resolver aportes, jubilación, y está la incertidumbre de si vas a poder volver a encajar en tu lugar de origen", reflexionó.

Juan Pablo ya está más que establecido en Alemania, tiene su pareja que se llama Lea, es la baterista de la banda y es nacida en Hamburgo. "No tenemos hijos, pero sí una banda y unas mascotas queridísimas. El día a día se me va tratando de resolver lo mío de informática lo más eficientemente posible para poder dedicarle tiempo a la música. El tiempo se me pasa rápido. La verdad es que podría estar componiendo en una caja de cartón en un sótano de algún depósito, porque la música casi siempre la hago en el silencio de la noche", aseguró.