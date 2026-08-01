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1 de agosto de 2026
Requisitos.

Temporada de poda en Lomas de Zamora: cuándo hay que podar un árbol y cómo pedir la autorización

Los vecinos pueden hacer la gestión en la web del Municipio para intervenir árboles ubicados en sus domicilios.

Lomas tiene equipos técnicos que se encargan de evaluar los árboles y dar la autorización.

Lomas tiene equipos técnicos que se encargan de evaluar los árboles y dar la autorización.

Agosto es el último mes de la temporada de poda y el mejor momento para hacer intervenciones que contribuyan al cuidado y la conservación del arbolado urbano. En ese marco, los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten podar árboles en sus domicilios pueden hacer la solicitud al Municipio de forma online.

"Los árboles tienen que ser podados si tienen ramas secas o enfermas, y nunca se debe podar más del 30% de la copa de un árbol. En Lomas contamos con equipos técnicos que se encargan de evaluar el árbol y brindar la autorización a los vecinos", indicó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien destacó que los árboles "cumplen una función fundamental ya que bajan la temperatura en el verano, absorben el agua de lluvia, purifican el aire y ayudan a mitigar el cambio climático".

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Para preservar el arbolado urbano, la poda debe hacerse únicamente cuando es necesario eliminar ramas secas, enfermas o rotas que pueden ser peligrosas; cuando las ramas interfieren con cables, señales de tránsito o edificios; si el árbol tiene problemas en su estructura que pueden afectar la seguridad; o para dar espacio y permitir que otros árboles cercanos crezcan bien.

La poda puede ser solicitada por personas que sean frentistas del domicilio.

La poda puede ser solicitada por personas que sean frentistas del domicilio.

La autorización puede ser solicitada por personas que sean frentistas del domicilio donde se encuentra el árbol y que no hayan realizado la poda durante el año pasado. Primero deben completar este formulario con sus datos y adjuntar imágenes del árbol que se solicita podar. Los equipos técnicos del Municipio van a evaluar la solicitud y enviar una notificación por mail para confirmar si es aprobada o rechazada.

La poda autorizada corre por cuenta y cargo del vecino frentista. En caso de no contar con los medios para hacerla de manera particular, el Municipio excepcionalmente realizará la poda a personas jubiladas/pensionadas que perciban el haber mínimo y personas con discapacidad quienes deberán comunicarse con Atención Vecinal por WhatsApp al 15-2193-7726 o acercarse personalmente al CGM más cercano (las direcciones están en este link).

Luego de la poda, el Municipio levanta un metro cúbico de ramas diarios. Es importante que los vecinos dispongan los residuos de la poda en la vereda de forma ordenada, atadas correctamente tal como se indica en las pautas. En la web oficial pueden descargar un PDF con toda la información para hacer una poda responsable.

Plantaron más de 3 mil árboles en los barrios

Para mejorar el ambiente y embellecer los barrios, en Lomas se plantaron más de 3 mil árboles nativos a través de múltiples jornadas y encuentros planificados por el Municipio.

El programa Forestar en Comunidad tiene una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. Los vecinos que quieran plantar un árbol en la puerta de su casa pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2193-7726 o comunicarse con las redes de Ambiente Lomas.

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