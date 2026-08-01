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1 de agosto de 2026
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El emotivo ida y vuelta entre Danilo Arboleda y los hinchas de Banfield: "Es tu casa..."

"Se acaba esta linda historia, pero siempre los voy a llevar en mi corazón", expresó Danilo Arboleda que arranca a jugar en San Lorenzo.

El emotivo ida y vuelta entre Danilo Arboleda y los hinchas de Banfield: Es tu casa....

El emotivo ida y vuelta entre Danilo Arboleda y los hinchas de Banfield: "Es tu casa...".

El defensor colombiano, que antes de partir había asegurado que en Banfield vivió "el mejor año" de su carrera y que fue "muy feliz" durante su estadía en el club, les dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los que compartieron el día a día con él en la institución.

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"Paso a despedirme de esta gran familia. Gracias a mis compañeros, a la hinchada, a los utileros, a los de la cocina y al cuerpo técnico que me dieron la oportunidad de vestir estos hermosos colores. Se acaba esta linda historia, pero siempre los voy a llevar en mi corazón y muchas gracias por hacerme sentir como en casa", escribió Arboleda, junto a un corazón verde.

La respuesta de los hinchas de Banfield

El posteo de despedida de Arboleda se llenó rápidamente de mensajes de afecto por parte de los hinchas de Banfield, que le agradecieron su entrega y le desearon éxito en su nueva etapa en San Lorenzo. "Banfield siempre será tu casa, hermano", "Te vamos a extrañar", "Gracias por todo, crack", "La rompiste toda, suerte y ojalá puedas volver con un Banfield mejor" y "Sos crack, Dani", fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Su salida se concretó luego de que San Lorenzo ejecutara la cláusula de rescisión, poniendo fin a una etapa en la que dejó una imagen muy positiva dentro y fuera de la cancha. "Siempre los voy a llevar en mi corazón", escribió en una despedida que conmovió a los hinchas verdiblancos.

Disputó 16 partidos oficiales con la camiseta de Banfield, donde se convirtió en una de las piezas clave del equipo dirgido por Pedro Troglio.

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