viernes 31 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Declaraciones.

"En Banfield la pasé bien": la palabra de Danilo Arboleda antes de firmar en San Lorenzo

El defensor Danilo Arboleda se despidió de Banfield, club en el que tuvo el mejor año de su carrera, mientras resuelve su llegada al Ciclón.

Arboleda, antes de hacerse la revisación médica en San Lorenzo, habló de Banfield.

Arboleda, antes de hacerse la revisación médica en San Lorenzo, habló de Banfield.

Antes de sumarse a San Lorenzo, el defensor Danilo Arboleda habló con la prensa cuando ingresaba para realizarse la revisación médica y se acordó de Banfield, un club en el que se destacó y del que se convirtió en figura, mientras resuelve su salida contractual en el cierre del mercado de pases.

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Arboleda fue uno de los refuerzos que sumó el equipo de Pedro Troglio durante el mercado de pases de invierno del 2025. Y si bien llegó en el silencio, con cierto recelo por su presente futbolístico, se ganó el cariño de los hinchas a fuerza de buenas actuaciones.

Desde que agarró la titularidad en la victoria por 2 a 1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el colombiano no salió más del 11 inicial y se convirtió en un baluarte del elenco de Troglio. Por eso, le tomó un año especial al club y así lo remarcó: "En Banfield tuve el mejor año de mi carrera. Fui muy feliz ahí".

Por otra parte, además de hablar de su paso por el Taladro, el defensor también reconoció una charla que tuvo con Rodrigo Auzmedi, otro ex Banfield actualmente en el Santo. "Hablé ayer con él, me dijo que me quede tranquilo y que iba a ser feliz en San Lorenzo", remarcó.

Martín Río, otro ex Banfield por sumarse a San Lorenzo

Luego de la llegada de Auzmedi y la flamante incorporación del colombiano (todavía no fue oficializado por ningún club), el Ciclón apunta su mira en Martín Rio, el mediocampista que se destacó el año pasado en Banfield y que este año tuvo pocas oportunidades en Talleres de Córdoba.

De acuerdo a varios medios, la incorporación de Río está encaminada y se podría cristalizar de manera oficial en las próximas horas, algo que Arboleda espera con ansías. "Ojalá que también venga Martín Rio para formar esa familia que teníamos antes", concluyó.

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