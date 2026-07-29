El contundente mensaje de Pedro Troglio sobre el futuro de Tiziano Perrotta en Banfield

El director técnico de Banfield , Pedro Troglio , se mostró sumamente satisfecho tras la trabajada victoria por 3 a 2 ante Sarmiento , un resultado clave para las aspiraciones del equipo del sur del Gran Buenos Aires en el Torneo Clausura de la Liga Profesional .

Sin embargo, más allá del análisis del juego, el foco de la conferencia de prensa estuvo puesto en la descollante actuación de la joven promesa del club, Tiziano Perrotta , autor de un doblete decisivo.

En el Lencho Sola. De golear a pedir la hora: Banfield le ganó con lo justo a Sarmiento

Pedro Troglio no escatimó en elogios para el juvenil y reconoció el inevitable interés que despierta en el mercado de pases, abriendo el debate sobre su continuidad en el Taladro. Con una mezcla de realismo institucional y deseo deportivo, el entrenador fue categórico al respecto: "Para el club, lo mejor es que Perrotta se vaya. Para Pedro Troglio, que se quede", sentenció de manera honesta, evidenciando la encrucijada entre las finanzas de la institución y sus necesidades futbolísticas.

A pesar de los rumores de transferencia, el DT enfatizó el valor actual del delantero en la estructura del plantel: "Estamos en presencia de uno de los mejores delanteros que está haciendo el fútbol argentino". Con estas palabras, Troglio dejó en claro que, mientras pueda contar con el futbolista con la camiseta de Banfield , seguirá explotando su máximo potencial para cumplir los objetivos del campeonato.

Los números de Tiziano Perrotta con la camiseta de Banfield

Con los dos goles convertidos ante Sarmiento de Junín, el poder goleador de Tiziano Perrotta con la casaca de Banfield sigue creciendo. De esta manera, el atacante oriundo de Nueve de Julio se consolidó como el máximo goleador del Taladro en 2026, alcanzando la marca de 8 goles en lo que va del año tras disputar 17 partidos.

El impacto de Perrotta en la Primera División desde su debut en 2025 viene siendo formidable, registrando una efectividad asombrosa de 9 tantos anotados en sus 16 titularidades con la camiseta albiverde. Con estas cifras sobre la mesa, Pedro Troglio dejó en claro que, mientras pueda contar con el futbolista en el Florencio Sola, seguirá explotando su máximo potencial para cumplir los objetivos y engrosar el promedio en el campeonato.

Las palabras de Pedro Troglio toman una gran dimensión, después de lo que fue el pase frustrado de Tiziano Perrotta a Defensa y Justicia, cuando parecía que estaba todo cerrado y se terminó cayendo. Cabe señalar que la dirigencia de Banfield se encontraba negociando el pase del futbolista a la institución de Florencio Varela por el 60% de su ficha en una cifra cercana a los 2 millones de dólares, un ingreso que el club consideraba vital para sofocar su delicada situación económica.

Sin embargo, a mediados de julio, el pase gestionado mediante el representante Christian Bragarnik se terminó cayendo de forma abrupta debido a diferencias económicas de último momento y modificaciones en las condiciones finales del contrato. Aunque la frustrada operación generó lamentos en la tesorería de Peña y Arenales, deportivamente terminó siendo una bendición para el cuerpo técnico.

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Lo que viene para Banfield en el Torneo Clausura

Pensando en lo que viene, Pedro Troglio dejó un mensaje de confianza para afrontar un torneo que será exigente. "Vamos a sufrir, pero vamos a ganar", expresó, convencido de que Banfield está en condiciones de seguir creciendo. En la misma línea, remarcó que "hay que mirar para adelante y sumar para dejar a Banfield donde tiene que estar".

En ese contexto, Banfield deberá visitar en la próxima fecha a Estudiantes de Río Cuarto el sábado desde las 15.30 en condición de visitante. Sabe Pedro Troglio que enfrente estará un rival directo en la lucha por la permanencia.

Por último, Pedro Troglio se refirió al respaldo que siente por parte de los hinchas desde su llegada al club. "Siento que la gente me valora el trabajo que estoy haciendo", concluyó el entrenador, luego de un triunfo que le permitió al Taladro sumar de a tres por primera vez en el Clausura.