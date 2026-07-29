Brenda Asnicar y Laura Esquivel, sobre Juan Darthés: "Estaba al acecho"

Brenda Asnicar y Laura Esquivel volvieron a hablar de su paso por Patito Feo y, por primera vez en conjunto, se refirieron a las actitudes de Juan Darthés, condenado en Brasil por abuso sexual tras la denuncia presentada por Thelma Fardin.

En una entrevista con Nati Jota para el programa Sería Increíble , en Olga , las actrices recordaron las giras de la tira juvenil y expresaron su respaldo al testimonio de su excompañera.

Polémica. La foto de Juan Darthés tras la condena por la denuncia de Thelma Fardin

Brenda Asnicar contó que, aunque en su momento desconocían lo que ocurría, cuando Thelma Fardin hizo pública la denuncia en 2018 ella decidió creerle "100%".

"Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora", afirmó.

La actriz además recordó un episodio durante una gira: una maquilladora le comentó en un pasillo "Che, este chabón me está..." y, dijo, "estaba al acecho", descripción que Brenda Asnicar vinculó con el comportamiento que atribuían al actor en esos años.

La relación con Juan Darthés en Patito Feo

Por su parte, Laura Esquivel definió su vínculo con Juan Darthés como "superpaternal, de padre a hija" y reconoció que la denuncia de Thelma Fardin fue difícil de procesar porque el elenco estaba rodeado por una producción que transmitía contención.

"Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo", comentó.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron de Thelma Fardin.

Ambas destacaron además la importancia de que sus madres las acompañaran durante las giras internacionales, una decisión que, dijeron, disminuía su nivel de exposición. Brenda Asnicar señaló que viajar fue posible bajo la condición impuesta por su familia de que su madre la acompañara.

Las actrices rememoraron también el impacto que tuvo la denuncia de Thelma Fardin y el costo personal que implicó sostener el proceso judicial por varios años. En mayo de este año, Juan Darthés fue condenado en Brasil a seis años de prisión por abuso sexual, sentencia que ya quedó firme.