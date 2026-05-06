Qué dijo Thelma Fardin luego de la confirmación de la condena de Juan Darthés

La Justicia de Brasil rechazó este martes los recursos de la defensa de Juan Darthés y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, por hechos ocurridos en Nicaragua durante una gira de Patito Feo.

"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", dijo en diálogo con Desayuno Americano, en América TV.

Y Thelma Fardin agregó: "Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir".

"De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante", agregó al explicar lo que significa para ella que Juan Darthés finalmente cumpla su condena. "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara", sentenció Thelma Fardín.

Thelma Fardin y un cambio de paradigma

Sobre lo que significó su caso generando un cambio de paradigma donde se empezó a escuchar a la víctima, Thelma Fardin se mostró orgullosa.

"No deja de sorprenderme lo fuerte que ha sido ese cambio de paradigma, tener que ver con ese proceso histórico, donde fue mi denuncia la que quedó protagónica pero en un contexto en el que evidentemente había una necesidad de hablar de esto", aseguró.

image Thelma Fardin habló del fallo de la Justicia de Brasil.

Y subrayó: "A mí me toca en términos personales, pero lo más importante sin duda es lo que sucede en un término colectivo. De todas maneras, creo que sí hay algo que deja a la vista mi caso. Y tiene que ver con cómo es recorrer el sistema de administración de justicia, lo complejo que es... La verdad es que el proceso es desgastante y burocrático".