jueves 07 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
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El romántico mensaje de José Chatruc a Sabrina Rojas: "Te amo"

José Chatruc le dedicó un amoroso mensaje a Sabrina Rojas, por el cumpleaños de la conductora, confirmando el romance entre ambos.

José Chatruc y Sabrina Rojas.&nbsp;

José Chatruc y Sabrina Rojas. 

José Chatruc le dedicó unas amorosas palabras a Sabrina Rojas en un mensaje que compartió en las redes sociales, en una dedicatoria por el cumpleaños de la conductora, dando a entender el romance entre ambos sigue con viento a favor.

En medio de rumores, José Chatruc y la ex de Luciano Castro tuvieron su primera salida oficial a mediados de abril. Lejos de las etiquetas, ambos se definieron como “amigos que se besan” y que simplemente “se están dejando llevar”.

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Ahora, casi tres semanas después, el exfutbolista tuvo un gesto romántico para con su pareja: esperó a las 12 en punto para desearle un feliz cumpleaños con una foto juntos en sus redes sociales.

“Feliz cumple para mi compañera @rojassasi! ‘Paso a paso’ me dice la reina y para mí es una frase de campeonato! Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba!”, expresó utilizando frases futboleras, como la de Mostaza Merlo.

“Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo Rojas, sos por escándalo la 1! Pd: premio para mí que adelanté los tiempos”, cerró con amor y una analogía futbolera que deja en claro que ya no son más “amigos que se besan”.

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José Chatruc y Sabrina Rojas, a full.

José Chatruc y Sabrina Rojas, a full.

La respuesta de Sabrina Rojas

La respuesta de Sabrina Rojas no tardó en llegar, quien agradeció el mensaje y devolvió el “te amo”: “Que suerte tengo de que estés en mi vida. Sos todo lo que está bien, y si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo! Te amo Chatruc. Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”.

Estas grandes declaraciones de amor de ambas partes dejan ver que la pareja está atravesando un buen comienzo en su relación, cargado de amor y compañía.

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