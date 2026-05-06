jueves 07 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Líderes.

Agustina Albertario: "Aprovechamos las pocas chances que tuvimos"

La delantera de Lomas Athletic, Agustina Albertario, resaltó el triunfo sobre Arquitectura que afirmó a las Conejas como punteras del Torneo Metropolitano.

Agustina Albertario volvió al gol en Lomas Athletic.

Agustina Albertario volvió al gol en Lomas Athletic.

Lomas Athletic no suelta la punta. Las Conejas se impusieron en su visita a Arquitectura y comandan solitariamente el Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. “Por suerte se pudo dar el resultado”, afirmó Agustina Albertario, uno de las goleadoras.

El elenco sureño se repuso al gol de María Sol Sanzo y se quedó con la victoria (3-1) a través de Chiara Agostini, Bárbara Redruello y Agustina Albertario. Ahora, Lomas Athletic lidera con 17 puntos, uno más que Belgrano Athletic.

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“Fue un partido durísimo, ‘Arqui’ se hace muy fuerte y a nosotras es una cancha que nos cuesta mucho. Igual siento que crecieron muchísimo y era un partido que iba a ser trabado. Empezamos perdiendo, pero por suerte se pudo dar el resultado, así que muy contentas de sumar tres puntos importantísimos”, confesó la oriunda de Adrogué en diálogo con Algo de Hockey.

Lomas Athletic vuelve a Arenales

Después de dos fechas, el equipo de Lucas Vila volverá a jugar en Arenales 663. Por la fecha 6 visitó a Italiano (3-3) y la posterior fue el televisado ante San Lorenzo (2-0) en Buenos Aires Cricket&Rugby Club (B.A.C.R.C.).

“Ahora a seguir, que se viene, ahí me dijeron, una semana dura. Volvemos a jugar de local después de dos fechas que nos tocó afuera”, agregó.

Agustina Albertario
Agustina Albertario lleva convertidos dos goles.

Agustina Albertario lleva convertidos dos goles.

Del desarrollo del partido, Albertario destacó el trabajo de las dos arqueras: Aldana Gomis y Clara Barberi. “Dos arquerazas, tanto ‘Aldi’ como ‘Clari’, la verdad que meterles un gol es muy complicado, pero con las chicas muy contentas porque estaba muy cerrado, podía ser para cualquiera y supimos aprovechar las pocas chances que tuvimos, porque tampoco es que tuvimos tantas”, reconoció la delantera que lleva dos goles en el Metropolitano.

Lidera el Torneo Metropolitano

Tabla de posiciones: Lomas Athletic 17 puntos; Belgrano Athletic 16; San Fernando 15; Santa Bárbara, Italiano y GEBA 13; Saint Catherine’s 12; River Plate 11; Banco Provincia 10; Banco Nación 9; Arquitectura 8; Olivos 7; Ciudad 6; San Lorenzo 2.

En la próxima fechas, Lomas Athletic recibirá a Saint Catherine’s, mientras que su escolta, Belgrano Athletic, visitará a San Fernando, que marcha tercera.

Derrota de los Caballeros

En su visita a La Plata, Lomas Athletic cayó por 6-4 frente a Universitario, y sigue sumergido en el fondo de las posiciones, con tan solo dos unidades. Los goles fueron de Franco Agostini -2-, Gian Tagliani y Juan Cruz Méndez Pin. Para el local anotaron Máximo Kiernan -4-, Felipe Domínguez e Ignacio González.

Posiciones: San Fernando 24; Banco Provincia 22; Ciudad 19; Mitre y Universitario de La Plata 14; Ducilo 12; Santa Bárbara y Hurling 11; GEBA 8; Quilmes 7; SAG 4; San Martín 3; Lomas Athletic 2; Ciudad-B 1. En la próxima fecha, el Tricolor será anfitrión de Santa Bárbara.

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