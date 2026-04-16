Agustina Albertario, su rol de goleadora y la paridad del torneo

Agustina Albertario , luego de un paréntesis tras los Juegos Olímpicos París 2024 y su paso por Bigúa de Uruguay , retornó a Lomas Athletic para la presente temporada del Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. Frente a Santa Bárbara , convirtió su primer gol del año.

La 5º fecha fue propicia para las Conejas que, con la victoria contra las de Gonnet por 2-1 y el traspié de River Plate -con Banco Provincia-, alcanzó a las Vikingas en la punta con 10 puntos. “Contenta de volver a jugar acá, de estar en casa, de ganar. Son tres puntos muy importantes. Estuvo duro hasta el último minuto”, reflexionó la oriunda de Adrogué en diálogo con Hockey View.

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Albertario puso el 2-0 con un remate cruzado, luego de la apertura del marcador a través de Emma Knobl . “Siempre es lindo meter goles, siempre digo que las delanteras se supone que están para meter goles. Pero, en mi caso, en todo lo que pueda colaborar siempre con el equipo voy a estar contenta. No es que me voy enojada si no meto un gol”, dijo la exLeona.

Lomas Athletic ganó la triple corona en 20024 y en 2025 revalidó en el Súper 8. Con múltiples títulos en el club de Arenales 663 , Albertario no dudó en afirmar que “Lomas es un equipazo, siempre todos los equipos quieren venir a ganarnos, pero está bueno tener esa presión”.

De todos modos, reconoció la paridad que se mantienen en las últimas temporadas. “Igual siento que el hockey creció bastante, todos los equipos son duros. Este año va a ser peleado hasta último momento, no es que va a haber algún equipo que se corte”, advirtió la delantera.

Lomas Athletic Lomas Athletic alcanzó la punta del Metro.

Llegó sobre la hora para la 1º fecha, por lo que debió hacer un esfuerzo físico importante. Al respecto señaló que “fueron unas semanas que me puse a punto con Jorgito (Areco, el preparador físico), estuvo durísimo, muy picante, al menos yo lo necesitaba. El cuerpo tiene bastante memoria por suerte, así que obviamente se sufre pero ya me siento bien”.

Este sábado, Lomas Athletic visitará a Italiano (8 puntos). La fecha se completa con los siguientes cruces: Arquitectura-Banco Nación; San Lorenzo-Saint Catherine’s; Santa Bárbara-GEBA; Belgrano Athletic-River Plate; Banco Provincia-Olivos (domingo, televisado) y San Fernando Ciudad.

Otro punto para los Caballeros

El equipo conducido por Martín Herrero empató 3-3 frente a Hurling, como local. Marcaron Franco Agostini -2- y Felipe Fernández Manghi. Para Lomas Athletic es el segundo punto consecutivo tras el otro 3-3 ante Ciudad.

El Tricolor está en la parte baja de la tabla con dos unidades, superando a GEBA, San Martín y Ciudad-B, con un punto. Este domingo visitará a Ducilo.