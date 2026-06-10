Los Andes suma 10 partidos sin perder y se acerca al récord de Boca Juniors

Con el empate del sábado ante Estudiantes de Buenos Aires, Los Andes llegó a los 10 partidos sin conocer la derrota en la Primera Nacional , manteniendo el mayor invicto de la actualidad en el fútbol argentino y estando al acecho del récord de Boca Juniors.

A pesar de no poder ganar, el Milrayitas prolongó su racha positiva, se mantuvo entre los animadores de la zona A y además quedó a dos partidos del registro de Boca, el club que más encuentros estuvo sin perder por los torneos locales en lo que va del 2026.

En Lomas. Los Andes sigue de racha, pero no pudo ganar: empató 0 a 0 con Estudiantes

En la Liga Profesional, tres equipos estuvieron 10 o más encuentros sin perder durante el último Torneo Apertura. Además del Xeneize, que acumuló 12 y es el que tiene el récord, también llegaron a esa marca Defensa y Justicia, con 11, y Vélez Sarsfield, con 10.

El equipo de Lomas de Zamora alcanzó la marca del Fortín con su último empate en el estadio Eduardo Gallardón y si mantiene estos números, podría cerrar el semestre como uno de los equipos con mayor racha invicta del año.

Los Andes es, actualmente, el equipo con el mayor invicto en vigencia, seguido de cerca por Atlanta y Luján. Si suma dos partidos más sin perder, alcanzará la línea que logró el Xeneize entre la fecha 5 y la derrota ante Huracán en los playoffs del Torneo Apertura.

De la caída ante Temperley a un presente que ilusiona en la Primera Nacional

El último partido que perdió el Milrayitas en esta temporada fue ante Temperley. El 29 de marzo, en el estadio Eduardo Gallardón, perdió por 1 a 0 ante el Gasolero y desde ahí no cayó más: lleva más de dos meses sin perder.

Desde aquel encuentro, el equipo dirigido por Leonardo Lemos sumó cinco victorias y cinco empates, obteniendo 20 de los 30 puntos posibles, lo que se traduce en una efectividad del 66,6%.

Gracias a estos números, Los Andes se afianzó arriba en la tabla de posiciones de la zona A. Hoy, con 26 puntos, se ubica en el 4º puesto y aspira a lograr el invicto más grande del fútbol argentino si suma en sus próximos encuentros ante Mitre y Deportivo Madryn.