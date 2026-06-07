Leonardo Lemos, entre el conformismo por el invicto de Los Andes y la urgencia de refuerzos

CABEEl director técnico de Los Andes , Leonardo Lemos , analizó el opaco empate 0-0 frente a Estudiantes de Caseros en el Eduardo Gallardón , correspondiente a la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional. En una conferencia de prensa que mezcló la tranquilidad por sostener una racha histórica con la preocupación por el recambio, el entrenador fijó su postura.

A pesar de que el Milrayitas no logró subirse a lo más alto del certamen, el punto sirvió para extender una destacada seguidilla positiva: el club arrastra diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, con cinco victorias y cinco igualdades, sufriendo apenas un gol en contra en dicho período.

Ilusión albirroja. El ex Los Andes que es figura de Talleres de Escalada en la Primera B

Al desmenuzar las acciones del encuentro, Lemos valoró la notable producción colectiva exhibida durante el tramo inicial, aunque lamentó la falta de efectividad de cara al arco rival.

"En el primer tiempo fuimos dominadores absolutos. Merecimos ampliamente abrir el marcador y hasta quizás hacer más de un gol", aseguró el director técnico de Los Andes.

Sin embargo, el panorama mutó por completo para la segunda mitad. El estratega admitió que el declive de su equipo se debió principalmente a una merma en la respuesta física colectiva, algo que terminó dándole vida al elenco de Caseros.

"Después, en el segundo tiempo, quizás sentimos un poco el desgaste. De tanto ir a buscar, otorgamos algunos espacios que el rival intentó capitalizar", reconoció.

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Un mensaje directo al mercado de pases

Con la apertura del libro de transferencias en el horizonte, Lemos no titubeó y aprovechó los micrófonos para enviarle un contundente y directo mensaje a la comisión directiva del club de Lomas de Zamora. Con la mente puesta en consolidar las aspiraciones de ascenso, remarcó la escasez de variantes.

"Hace falta ajustar, necesitamos un empujón para darle alguna herramienta más al plantel. La realidad es que necesitamos refuerzos", destacó. Y apuntó: "Todavía no definimos en que puestos necesitamos reforzarnos, pero seguramente eso lo vamos a ir definiendo con el correr de la competencia".

El lamento por la pérdida del Indio Solari

La conferencia de prensa también tuvo un espacio para la sensibilidad social y cultural. Ante la consulta de los cronistas por el reciente fallecimiento del mítico cantante Carlos Alberto "Indio" Solari, el director técnico interrumpió el análisis estrictamente deportivo para expresar el pesar del mundo futbolístico.

"Con respecto a lo del Indio, es un ídolo de mucha gente, así que es una lamentable noticia. Mis condolencias a toda la familia", remarcó.

La campaña de Los Andes en cifras

Gracias a la notable solidez defensiva que destaca el director técnico, Los Andes se mantiene en los puestos de vanguardia de la Primera Nacional. El conjunto Milrayitas acumula 10 partidos invicto con 5 triunfos y 5 empates. Además, sólo recibió un gol en sus últimos 10 compromisos y se mantiene a tiro de la punta en la Zona A de la Primera Nacional.

Luego de 16 partidos disputados, Los Andes suma 26 puntos, producto de 6 triunfos, 8 empates y 2 derrotas. Se encuentra a dos unidades del líder, Deportivo Morón, aunque con un partido más y en la próxima fecha visitará a Mitre de Santiago del Estero.