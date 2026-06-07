domingo 07 de junio de 2026
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7 de junio de 2026
Declaraciones.

Un empate con sabor amargo para Los Andes: "Nos vamos enojados"

Julián Rodríguez Vuotto analizó el 0-0 entre Los Andes y Estudiantes por la Primera Nacional, y lamentó el resultado. “En casa debíamos ganar”, dijo.

Rodríguez Vuotto analizó el empate de Los Andes.

Rodríguez Vuotto analizó el empate de Los Andes.

El Milrayitas necesitaba ganar para alcanzar a Deportivo Morón en la cima de la zona A y por eso se fue del estadio Eduardo Gallardón por cierto malestar, más allá de que sumó por décimo partido consecutivo y sigue prendido arriba.

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Esa sensación, justamente, es la que expresó Julián Rodríguez Vuotto una vez terminado el encuentro. “Nos vamos enojados porque en casa debíamos haber sumado los tres puntos”, reconoció el marcador central, lamentándose por los dos puntos perdidos.

“La verdad que terminamos tristes, era un partido para ganar. En el primer tiempo tuvimos las situaciones para abrir el marcador y no pudimos. Ellos anduvieron bien en el segundo tiempo, especialmente en defensa, donde estuvieron firmes, y terminamos 0 a 0”, continuó en diálogo con LPF Play.

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Los Andes empató de local ante Estudiantes de Buenos Aires.

Los Andes empató de local ante Estudiantes de Buenos Aires.

A pesar de esto, Rodríguez Vuotto trató de rescatar los aspectos positivos del empate de Los Andes y valoró que el equipo nuevamente finalizó con la valla en cero: lleva cinco partidos seguidos sin recibir goles y se consolidó como el equipo menos goleador del torneo, con apenas cuatro tantos en contra y 12 vallas invictas.

"Es importante que el equipo sigue sumando, que sumó otro partido sin que le conviertan goles y que se mantiene en la pelea, pero el objetivo era ganar”, señaló exfutbolista de Nueva Chicago.

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El central se refirió también a la seguidilla de partidos de visitante que tendrá el Milrayitas, ya que en la próxima fecha visitará a Mitre, en Santiago del Estero y a los siete días viajará al sur para enfrentar a Deportivo Madryn. Después de eso, visitará a Almirante Brown, en Isidro Casanova.

“Se nos vienen varios partidos de visitantes, que es donde venimos rindiendo bien, pero serán muy duro como lo fue el de hoy, el de la semana pasada ante All Boys. Por eso hay que seguir metiéndole”, afirmó Julián Rodríguez Vuotto.

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