Los Andes sigue de racha, pero no pudo ganar: empató 0 a 0 con Estudiantes

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Otro empate sin goles para Los Andes

Los Andes mantuvo su seguidilla de buenos resultados y alcanzó la marca de 10 partidos sin perder en el torneo, pero terminó con un sabor agridulce al empatar de local ante Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 17 de la Primera Nacional.

En el estadio Eduardo Gallardón, el Milrayitas dominó el juego y tuvo en su poder en el control de las acciones. Sin embargo, careció de recurso en el ataque y no pudo romper el cero ante un duro "Pincha", que mejoró en el complemento y de contra casi se lleva la victoria en el final.

El equipo de Leonardo Lemos fue ambicioso desde el inicio y rápidamente tomó el protagonismo. Acumulando aproximaciones, se paró en campo rival, pero la falta de claridad en la definición le impidió irse en ventaja al entretiempo. En el complemento, el elenco de Alfredo Grelak mejoró y contó con las mejores situaciones ante un Los Andes que no encontró respuestas en el banco para llevarse la victoria.

Con este resultado, Los Andes llegó a los 26 puntos, se mantiene en los puestos de arriba y en zona de Reducido, para seguir alimentando su ilusión. Ahora se le vendrá dos viajes al interior, primero a Santiago del Estero y después a Puerto Madryn, para cerrar la primera fase entre los mejores.