Los Andes sigue de racha, pero no pudo ganar: empató 0 a 0 con Estudiantes

Otro empate sin goles para Los Andes
Los Andes mantuvo su seguidilla de buenos resultados y alcanzó la marca de 10 partidos sin perder en el torneo, pero terminó con un sabor agridulce al empatar de local ante Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 17 de la Primera Nacional.
En el estadio Eduardo Gallardón, el Milrayitas dominó el juego y tuvo en su poder en el control de las acciones. Sin embargo, careció de recurso en el ataque y no pudo romper el cero ante un duro "Pincha", que mejoró en el complemento y de contra casi se lleva la victoria en el final.
El equipo de Leonardo Lemos fue ambicioso desde el inicio y rápidamente tomó el protagonismo. Acumulando aproximaciones, se paró en campo rival, pero la falta de claridad en la definición le impidió irse en ventaja al entretiempo. En el complemento, el elenco de Alfredo Grelak mejoró y contó con las mejores situaciones ante un Los Andes que no encontró respuestas en el banco para llevarse la victoria.
Con este resultado, Los Andes llegó a los 26 puntos, se mantiene en los puestos de arriba y en zona de Reducido, para seguir alimentando su ilusión. Ahora se le vendrá dos viajes al interior, primero a Santiago del Estero y después a Puerto Madryn, para cerrar la primera fase entre los mejores.
¡Final del partido: empató Los Andes!
El Milrayitas y Estudiantes de Buenos Aires igualaron 0 a 0 por la fecha 17 de la Primera Nacional. El local fue más, pero la visita tuvo las más claras.
Tiempo cumplido: se juega el descuento
El árbitro Juan Pafundi adicionó cuatro minutos en Lomas de Zamora.
Otra para Estudiantes: respondió bien el "1" de Los Andes
Degregorio probó desde el borde del área grande y obligó una buena respuesta de Sebastián López, nuevamente importante en Los Andes.
Se juegan los últimos minutos en Lomas
Los Andes y Estudiantes irán por el triunfo en los 10 minutos finales.
Otra de la visita: el Pincha se acerca con peligro
Los Andes tiene el dominio, pero Estudiantes fue el que estuvo cerca del gol a los 28 minutos. Centro a media altura de Sena y definición de primera de Almirón que besó el palo.
Avisó Estudiantes de Buenos Aires
Después de una serie de rebotes dentro del área, Jorge Correa probó dentro del área y su remate se fue por encima del travesaño.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Los Andes y el Pincha de Caseros disputan los últimos 45 minutos en Lomas de Zamora.
¡Final del primer tiempo!
Los Andes y Estudiantes igualan 0 a 0 por la Primera Nacional. El local fue más, pero no logró romper el cero.
Sigue el dominio del Milrayitas
Los Andes es más que el Pincha y con mucha intensidad, firme en el fondo y vertical en el ataque, domina el juego. Le falta claridad en los metros finales.
Los Andes comenzó mejor e impone condiciones
El equipo de Leonardo Lemos salió decidido a pararse en campo rival y ya tuvo sus primeras llegadas. Con la pelota detenida, busca imponerse y recién Rodríguez Vuotto se perdió el primero.
A brillar mi amor: ¡arrancó el partido!
Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires ya juegan en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 17 de la Primera Nacional.
Minuto de silencio por el Indio Solari y José Sanfillipo
En la antesala del partido, con los futbolistas en la mitad de la cancha, se homenajeó al exlíder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y al histórico delantero de fútbol argentino, fallecidos esta semana.
En la piel: homenaje al Indio Solari
Los Andes lucirá en el frente de su camiseta titular, la característica roja y blanca, una imagen de icónico cantante fallecido este viernes en su casa de Parque Leloir.
June 6, 2026
Así forman Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo.
Estudiantes: Nicolás Campisi; Martín Albarracín, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres, Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Jorge Correa; Facundo Ardiles, Ezequiel Almirón, Enzo Acosta.
Arbitro: Juan Pafundi. Cancha: Los Andes.