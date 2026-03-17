Agustín Mazzilli, lejos del retiro, disfruta su nuevo rol en Lomas Athletic

Agustín Mazzilli es sinónimo de Lomas Athletic , con un largo recorrido en la Selección Argentina con la que se consagró campeón en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 , marcando un gol en la final ante Bélgica que quedó en la historia del deporte nacional. Ya retirado de los Leones , continúa su camino en el Torneo Metropolitano de la AHBA.

Dejar el seleccionado después de París 2024 no lo condicionó para seguir jugando al hockey . En 2025 tuvo una irregular temporada en Lomas Athletic por sus lesiones, por eso 2026 asomaba como una incógnita.

“No tomé la decisión de dejar de jugar, sino dije ‘voy a ver qué hago el año que viene’. Estuve entrenando y recuperando bastante mis rodilla durante el verano y me sentía bien, me pareció que tenía ganas, motivación y si están esas ganas y motivación, hay que aprovecharlas”, comentó el “Pájaro” en diálogo con ESPN.

El oriundo de Monte Grande , que en el exterior derramó su talento por Bélgica (Koninklijke Leuven, Royal Leopold y Braxgata) y Países Bajos (HC Oranje-Rood y Pinoké), regresó al club de Arenales 663 luego de 13 años en el Viejo Continente y por ahora no piensa en el retiro de la actividad a sus 36 años.

“No voy a poner fecha de cierre, sino cuando deje de tener ganas dejaré de jugar. En el club estamos en un momento donde hay muchos jugadores jóvenes, hay cosas para mejorar, trabajar y me parece que puedo aportar de ese lado”, explicó Mazzilli, que con los Leones disputó 276 partidos.

La nueva faceta de Agustín Mazzilli

Delantero por naturaleza, ahora el “Pajaro” Mazzilli cumple otra función en el campo de juego. “Un gran amigo dejó de jugar, liberó un lugar en la defensa y creo que la experiencia da para jugar ahí atrás. Me dio un poquito de motivación extra el aparecer en el fondo, porque es una posición que nunca jugué, así que estoy motivado”, confió sobre su nuevo rol en el equipo.

Agustín Mazzilli El "Pájaro" Mazzilli, de gran trayectoria en Lomas Athleitc.

Respecto al cambio posicional, afirmó que “se corre un poco menos, también por eso me ponen ahí y la verdad que ver la cancha de frente y siempre tener a los defensores viniendo hacia adelante y no en la espalda, es otro tipo de partido, otro tipo de visión de juego. Tiene sus pros, pero también sus contras”.

Cómo le fue a Lomas Athletic en el Metro

La temporada 2026 comenzó cuesta abajo para los dirigidos por Martín Herrero. A la derrota en el debut frente a Quilmes por 2-0, se sumó otra contra Mitre en condición de visitante por 3-1. El gol Tricolor fue anotado por Franco Agostini. Para el local marcaron Agustín Bugallo, Matías Fernández Pizarro y José Ignacio Vila. Por la 3º fecha, Lomas Athletic visitará al campeón San Fernando.

Contabilizando la campaña 2025, el Tricolor lleva 11 partidos sin triunfos. El último fue precisamente ante el Ferroviario (2-1), como local, el 17 de agosto. La racha se extiende a dos empates y nueve reveses. Los otros dos equipos que no suman puntos en el arranque de la temporada son GEBA y Ciudad-B.