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15 de marzo de 2026
Orgullo.

El Lomas Athletic Club celebra 135 años de historia y tradición deportiva

Con un gran legado en el desarrollo del deporte, el Lomas Athletic Club sigue creciendo a pasos agigantados. Su presidente adelantó nuevas obras para el club.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Lomas Athletic celebra su 135º aniversario y ya piensa en su existencia para el próximo siglo.

Lomas Athletic celebra su 135º aniversario y ya piensa en su existencia para el próximo siglo.

El Lomas Athletic Club celebra hoy un nuevo aniversario desde su fundación en 1891, consolidándose como una de las instituciones deportivas más antiguas y emblemáticas de Lomas de Zamora. Con 135 años de trayectoria, el club continúa promoviendo el deporte y los valores que marcaron su identidad desde sus orígenes.

Patricio Campbel, su actual presidente, charló con el Diario La Unión y habló del compromiso que implica estar al frente de una institución con tanta historia. “Liderar un club como Lomas Athletic junto a toda la comisión directiva es una gran responsabilidad, no solo por defender los ideales y sueños de nuestros fundadores, sino también por el compromiso de formar jóvenes sanos en el deporte y respetando los valores de familia”, expresó.

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Lomas Athletic Club continúa creciendo a pasos agigantados.

Lomas Athletic Club continúa creciendo a pasos agigantados.

Lomas Athletic, un ícono del pasado y del presente

Además, remarcó que la gestión exige un compromiso constante para asegurar el crecimiento institucional. “Cuando asumís un rol así tenés que estar convencido de darlo todo, tomando decisiones que pongan al club al nivel que requieren los socios y los deportes de alta competencia”, señaló.

Actualmente, el club impulsa distintas mejoras en su sede, como la ampliación del gimnasio, nuevos materiales de entrenamiento, la compra de maquinaria para el mantenimiento del campo y la futura construcción de una cancha de agua para hockey.

La institución también mantiene un vínculo con su tradición deportiva. Desde sus inicios, el Lomas Athletic Club fue protagonista en el desarrollo de distintas disciplinas y participó en la formación de varias asociaciones deportivas. Rugby, hockey, golf, tenis, cricket y bowls forman parte de esa identidad histórica, a la que en los últimos años se sumó también la natación competitiva.

“No dejamos de recordar que Lomas Athletic, en sus inicios, dio lugar a la primera liga de fútbol que luego pasó a ser la Asociación del Fútbol Argentino. Es decir, fuimos protagonistas del nacimiento de este deporte en el país”, señaló Campbel, con cierto orgullo.

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En el fútbol, el Lomas Athletic fue uno de los primeros grandes equipos del país: conquistó seis campeonatos consecutivos entre 1893 y 1898.

En el fútbol, el Lomas Athletic fue uno de los primeros grandes equipos del país: conquistó seis campeonatos consecutivos entre 1893 y 1898.

Sus colores tradicionales verde, oro y escarlata son otro de los rasgos característicos de la institución. Adoptados en 1897, seis años después de su fundación, reemplazaron a la antigua camiseta azul y blanca para reflejar la fuerte influencia de las escuelas británicas de la época. Inspirados en los uniformes deportivos utilizados en colegios ingleses, estos tonos se transformaron en uno de los símbolos más reconocidos del club y de su rica herencia cultural y deportiva.

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Los colores del Lomas Athletic Club.

Los colores del Lomas Athletic Club.

En este 135º aniversario, desde la dirigencia indicaron que buscarán “seguir fortaleciendo y consolidando los valores en todos nuestros jóvenes deportistas, quienes serán los que nos garantizarán una línea sucesoria fuerte para mirar con ilusión los próximos 100 años”.

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