En Villa Centenario, se jugó el primer "1 vs 1" femenino de Lomas de Zamora

En el Club Bujía Francisco Filardi se realizó este viernes el primer torneo de “1 vs 1” destinado exclusivamente a mujeres en Lomas de Zamora , en un evento que tuvo como finalidad colaborar con la compra de la indumentaria deportiva de los diferentes equipos de fútbol femenino de la institución.

Esta modalidad, que se popularizó en el último tiempo, donde se enfrentan un rival por lado con un arquero de cada lado en una cancha de fútbol 5, llegó a Villa Centenario y la convocatoria fue un éxito.

En total se anotaron 30 parejas, cada una con una arquera y una jugada de campo, y a lo largo de la jornada se disputaron varios encuentros, donde las chicas mostraron su talento, su habilidad, y dieron el puntapié inicial para esta disciplina que no para de crecer. Hubo competidoras de todas las edades.

“Esta moda se popularizó en Brasil en el último tiempo y de a poco empezó a llegar a los clubes de barrios de Argentina, pero siempre destinada a varones. Por eso, nos pareció una buena idea hacer uno de mujeres para juntar fondos para comprar la indumentaria de invierno de las chicas, con el objetivo de darles una mano a todas las familias. Y la verdad que salió muy bien”, remarcó Isaías Millán, profesor del club y uno de los promotores de la movida.

Esta propuesta fue la idea que, junto a Nicolás Meza, acercó al club Bujía, que cedió la cancha para que se pueda realizar, y a partir de ahí empezó a tomar forma, dando el puntapié inicial para que también se puedan realizar en otros clubes de barrios de Lomas.

foto 2 El primer evento en Lomas de Zamora fue un éxito.

“La verdad que estamos muy contento con lo realizado, tanto por lo que fue la jornada como por lo recaudado. Se fue un buen evento, pudimos juntar una buena cifra y estamos cerca de lograr el objetivo por el cual iniciamos todo esto”, destacó el entrenador, conforme por lo realizado.

Y por último, remarcó: “El femenino también está a la altura de poder jugar en esta modalidad, ya que hay buenas jugadoras, chicas con muy buen pie y que están capacitadas. Y la verdad que se vieron buenos partidos”.

El fútbol femenino crece en Villa Centenario

En los clubes de barrios, el fútbol femenino empieza a pisar fuerte y cada vez hay más chicas entrando en la disciplina. Y el Club Bujía, ubicado en Morazán 130, es uno de ellos. En total cuenta con más de 60 deportistas de diferentes edades y tiene armada 10 categorías, que van desde Novena hasta Únicas.