domingo 08 de marzo de 2026
Escribinos
8 de marzo de 2026
En crecimiento.

En Villa Centenario, se jugó el primer "1 vs 1" femenino de Lomas de Zamora

Este viernes, en el Club Bujía, se disputó el primer torneo de esta modalidad para mujeres, donde las jugadoras se destacan por su técnica y habilidad.

Las chicas mostraron su talento en Lomas de Zamora.

Las chicas mostraron su talento en Lomas de Zamora.

En el Club Bujía Francisco Filardi se realizó este viernes el primer torneo de “1 vs 1” destinado exclusivamente a mujeres en Lomas de Zamora, en un evento que tuvo como finalidad colaborar con la compra de la indumentaria deportiva de los diferentes equipos de fútbol femenino de la institución.

Esta modalidad, que se popularizó en el último tiempo, donde se enfrentan un rival por lado con un arquero de cada lado en una cancha de fútbol 5, llegó a Villa Centenario y la convocatoria fue un éxito.

Lee además
La joven actriz estuvo contando su historia de vida que transitó cuando era chica en Lomas. 
Momento especial.

Por el Día de la Mujer, Cande Vetrano visitó Lomas y compartió su historia
Vecinos de Llavallol podrán castrar gratis a sus mascotas.
En Luzuriaga 308.

Otorgan turnos en Llavallol para castraciones gratuitas de animales

En total se anotaron 30 parejas, cada una con una arquera y una jugada de campo, y a lo largo de la jornada se disputaron varios encuentros, donde las chicas mostraron su talento, su habilidad, y dieron el puntapié inicial para esta disciplina que no para de crecer. Hubo competidoras de todas las edades.

Cómo surgió la idea del primer “1 vs 1” femenino en Lomas de Zamora

“Esta moda se popularizó en Brasil en el último tiempo y de a poco empezó a llegar a los clubes de barrios de Argentina, pero siempre destinada a varones. Por eso, nos pareció una buena idea hacer uno de mujeres para juntar fondos para comprar la indumentaria de invierno de las chicas, con el objetivo de darles una mano a todas las familias. Y la verdad que salió muy bien”, remarcó Isaías Millán, profesor del club y uno de los promotores de la movida.

Esta propuesta fue la idea que, junto a Nicolás Meza, acercó al club Bujía, que cedió la cancha para que se pueda realizar, y a partir de ahí empezó a tomar forma, dando el puntapié inicial para que también se puedan realizar en otros clubes de barrios de Lomas.

foto 2
El primer evento en Lomas de Zamora fue un éxito.

El primer evento en Lomas de Zamora fue un éxito.

“La verdad que estamos muy contento con lo realizado, tanto por lo que fue la jornada como por lo recaudado. Se fue un buen evento, pudimos juntar una buena cifra y estamos cerca de lograr el objetivo por el cual iniciamos todo esto”, destacó el entrenador, conforme por lo realizado.

Y por último, remarcó: “El femenino también está a la altura de poder jugar en esta modalidad, ya que hay buenas jugadoras, chicas con muy buen pie y que están capacitadas. Y la verdad que se vieron buenos partidos”.

El fútbol femenino crece en Villa Centenario

En los clubes de barrios, el fútbol femenino empieza a pisar fuerte y cada vez hay más chicas entrando en la disciplina. Y el Club Bujía, ubicado en Morazán 130, es uno de ellos. En total cuenta con más de 60 deportistas de diferentes edades y tiene armada 10 categorías, que van desde Novena hasta Únicas.

Temas
Seguí leyendo

Por el Día de la Mujer, Cande Vetrano visitó Lomas y compartió su historia

Otorgan turnos en Llavallol para castraciones gratuitas de animales

En Lomas arranca la vacunación contra la gripe: dónde aplican las dosis

Condenaron a una policía y a su pareja por intentar matar a un vecino

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sergio Vittor, uno de los referentes de Banfield.
El Taladro se prepara.

Qué debe mejorar Banfield en el Torneo Apertura: el análisis de Vittor

Las más leídas

Te Puede Interesar

Evangelina Anderson contó la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas. 
Angustiada.

Evangelina reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas