lunes 09 de marzo de 2026
Escribinos
9 de marzo de 2026
En forma.

Empezaron los entrenamientos gratuitos para la maratón de Lomas de Zamora

El Municipio ofrece preparación física en la pista de atletismo del Parque de Lomas para quienes quieran participar de la maratón Lomas Corre en Comunidad.

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas para llegar bien a la maratón.

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas para llegar bien a la maratón.

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas.

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas.

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas.

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas.

La movida tiene el objetivo de fomentar la actividad física, la vida saludable y el compromiso social, porque todos los años también hay un fin solidario. Pero no solo el día de la maratón si no antes también e intentar que se vuelva un hábito para los que no hacen tanto deporte.

Lee además
El Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas tuvo rock, cumbia y conciencia contra la desigualdad.
Ni una menos.

Así se vivió el Día de la Mujer en la Plaza Grigera: rock, cumbia y mucha conciencia

En todas las líneas se verá la frase dedicada a las mujeres de Lomas. 
Día de la Mujer.

El especial gesto de la empresa Yitos para las mujeres en sus colectivos

Por eso, todos los domingos, de 10 a 12, en la pista de atletismo del predio ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas se lleva a cabo un entrenamiento grupal a cargo de profesores que planifican diferentes ejercicios para que los vecinos estén en óptimas condiciones de cara a la competencia.

image
Calentando motores para la marat&oacute;n.&nbsp;

Calentando motores para la maratón.

image
Calentando motores para la marat&oacute;n.&nbsp;

Calentando motores para la maratón.

Cómo es la maratón Lomas Corre en Comunidad

La maratón arranca en la Plaza Grigera y se desarrolla sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en dos categorías, una de 10k destinado a corredores con mayor experiencia, y otra de 3k para participar de manera recreativa o estén dando sus primeros pasos en el deporte.

La competencia contará con hidratación tanto en el recorrido como en la llegada, servicio médico y baños. Además habrá premios medallas a todos los participantes. Por otro lado, el evento deportivo tendrá un fin solidario. Todavía no hay fecha para la maratón de este año.

El intendente de Lomas, Federico Otermín, que participa de Lomas Corre en Comunidad marcó: "Es muy bueno poder hacer deporte y generar conciencia de lo importante que es el deporte para la salud, lo bien que hace a la vida y lo lindo que es también hacer deporte al aire libre en Comunidad".

Temas
Seguí leyendo

Así se vivió el Día de la Mujer en la Plaza Grigera: rock, cumbia y mucha conciencia

El especial gesto de la empresa Yitos para las mujeres en sus colectivos

El Club Para Siempre homenajeó a cuatro socias vitalicias

El hombre acusado de abusar de su inquilina seguirá detenido hasta el juicio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las plazas de Lomas tienen mucha concurrencia de vecinos y familias que disfrutan del aire libre.
Recreación.

Juegos, juntadas y encuentros en Lomas: renuevan las plazas de los barrios

Las más leídas

Te Puede Interesar

Matías Mariotto le marcó la cancha a Rodrigo Auzmendi.
Contundente.

Mariotto: "No es ético que Rodrigo Auzmendi vaya a Lanús"