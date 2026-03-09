Empezaron los entrenamientos gratuitos para la maratón de Lomas de Zamora

Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas para llegar bien a la maratón. Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas. Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas.

Se viene la tercera edición de Lomas Corre en Comunidad, la maratón que organiza el Municipio de Lomas y ya es un éxito. El año pasado, participaron más de 10 mil vecinos. Este domingo, comenzaron los entrenamientos gratuitos en el Parque de Lomas para todos los que quieran prepararse para este evento.

La movida tiene el objetivo de fomentar la actividad física, la vida saludable y el compromiso social, porque todos los años también hay un fin solidario. Pero no solo el día de la maratón si no antes también e intentar que se vuelva un hábito para los que no hacen tanto deporte.

Por eso, todos los domingos, de 10 a 12, en la pista de atletismo del predio ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas se lleva a cabo un entrenamiento grupal a cargo de profesores que planifican diferentes ejercicios para que los vecinos estén en óptimas condiciones de cara a la competencia.

image Calentando motores para la maratón. image Calentando motores para la maratón. Cómo es la maratón Lomas Corre en Comunidad La maratón arranca en la Plaza Grigera y se desarrolla sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en dos categorías, una de 10k destinado a corredores con mayor experiencia, y otra de 3k para participar de manera recreativa o estén dando sus primeros pasos en el deporte.

La competencia contará con hidratación tanto en el recorrido como en la llegada, servicio médico y baños. Además habrá premios medallas a todos los participantes. Por otro lado, el evento deportivo tendrá un fin solidario. Todavía no hay fecha para la maratón de este año. El intendente de Lomas, Federico Otermín, que participa de Lomas Corre en Comunidad marcó: "Es muy bueno poder hacer deporte y generar conciencia de lo importante que es el deporte para la salud, lo bien que hace a la vida y lo lindo que es también hacer deporte al aire libre en Comunidad".

