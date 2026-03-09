Con críticas a Banfield, el representante de Rodrigo Auzmendi explicó por qué se cayó el pase a Lanús

Una de las novelas del mercado de pases es la de Rodrigo Auzmendi , la cual parece estar llegando a su fin . Es que el delantero tenía todo arreglado para ser nuevo jugador de Lanús , pero finalmente se dio marcha atrás en la negociación y es por eso que el pase está caído.

En diálogo con TyC Sports, el representante del jugador brindó detalles de lo ocurrido en las últimas horas. Adrián Palma explicó los pormenores y qué sucedió en las últimas horas para que Rodrigo Auzmendi pase de ser jugador de Lanús a quedarse en Banfield en un abrir y cerrar de ojos.

Adrián Palma, representante de Rodrigo Auzmendi , habló en TyC Sports sobre la situación del delantero del Taladro, quien tenía todo acordado para fichar por su clásico rival.

"Hoy teníamos la revisión con Lanús, pero por ahora vuelve mañana a Banfield a entrenar con la Reserva. Banfield no lo va a vender a Querétaro para que lo presten a Lanús", aseguró Palma.

Asimismo, el agente reveló: "Banfield decidió no venderlo a Lanús, hoy teníamos turno para que se haga la revisión médica y se termina dando marcha atrás. Banfield está manoseando a Auzmendi".

Del mismo modo, confesó que "el interés de Boca fue real. La gente de Boca me llamó e hizo una oferta por la plata que pedía Banfield". Y reconoció: "Cuando ya estaba, el club llamó a Boca y pidió mucho más".

Cuál será el destino de Rodrigo Auzmendi

A su vez, Palma visiblemente molesto y enojado con la dirigencia de Banfield, disparó: "No fue a Rosario Central porque le pagaban menos que en Banfield. Después tomaron represalias y no lo pusieron más. Con Querétaro está todo arreglado. Lo ofrecí a San Lorenzo pero en México quieren que vaya a Lanús".

No obstante, precisó que "San Lorenzo cambió las condiciones a última hora". Y destacó: "Mañana Auzmendi se entrena con la reserva por una decisión de Banfield".

Lo concreto es que Auzmendi no jugará en Lanús y su destino estará entre jugar en San Lorenzo o la reserva de Banfield. Ese parece ser su camino.