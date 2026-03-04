En Banfield, la clave es ganar en el estadio Florencio Sola

Banfield ganó los últimos dos partidos que disputó en el estadio Florencio Sola y eso trajo tranquilidad en el equipo de Pedro Troglio , ya que con seis puntos sobre nueve en juego se alejó de la zona de peligro en cuanto al descenso y gracias a eso empezó a ilusionarse con pelear arriba en el Torneo Apertura .

La última victoria ante Aldosivi ratificó lo que habían conseguido semanas atrás ante Newell's y con eso la confianza creció, dándole un importante espaldarazo al equipo de cara a lo que viene en el torneo.

El defensor colombiano Danilo Arboleda , uno de los puntos altos en este 2026, se refirió a esa cuestión tras el 2-0 en el Lencho Sola y fue tajante. "Estos partidos no los podemos perder", remarcó en conferencia de prensa, dejando en claro que el Taladro , de local, no puede dejar puntos en el camino. "Ahora, en lo que resta del torneo, tenemos que empezar a sumar de visitante para continuar en los puestos de arriba", agregó.

Los nueve puntos que sumó hasta el momento en el campeonato los consiguió en su estadio, donde suma tres victorias, un empate y apenas una derrota. De visitante, en cambio, fueron todas negativas: tres derrotas en igual cantidad de presentaciones. Por eso, la cuenta pendiente está en mejor la producción afuera de Peña y Arenales.

Banfield4 Banfield celebró tres triunfos en el estadio Florencio Sola.

"Nosotros trabajamos para proponer en todas las canchas, pero a veces sale y otras no. Lo que sí tenemos en claro es que de local no podemos dejar puntos en el camino. Ahora, teniendo esa fortaleza en casa, buscaremos sumar de visitante para pelear arriba en el torneo", comentó el marcador central.

La mejora que mostró el equipo de Troglio en dos de los últimos tres partidos los consiguió con un mismo 11 titular y con eso, de a poco, el DT comienza a consolidar un equipo. Sin embargo, para Arboleda, todos son importante y lo dejó en claro en sus palabras.

"Todos trabajamos para estar dentro del 11 titular, pero acá somos todos importantes, tanto lo que son titulares como los que no. Por ejemplo, en el último triunfo ante Aldosivi, los que entraron en el segundo tiempo ayudaron mucho para lograr los tres puntos. Estamos todos para aportar al equipo", concluyó.