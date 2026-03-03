La noche mágica de Lautaro Gómez en Banfield: dos goles, triunfo y ovación

Banfield sumó anoche un triunfo importante para alejarse de la zona roja del descenso gracias a la victoria por 2-0 ante Aldosivi por la fecha 8 del Torneo Apertura . Y uno de los responsables de este logro fue Lautaro Gómez , quien anotó los dos goles en el estadio Florencio Sola.

Por eso, luego del encuentro, el mediocampista no ocultó su emoción y remarcó que terminó “muy contento” por su primer doblete en la Liga Profesional . Ya suma tres goles en el equipo de Pedro Troglio .

“La verdad que estoy muy contento, emocionado, y más porque lo pude hacer en nuestra casa, con todos los hinchas alentando, así que muy feliz”, señaló, con una sonrisa dibujada en el rostro, en diálogo con TNT Sports una vez finalizado el encuentro en Peña y Arenales.

En ese sentido, agregó: “Venía de dos partidos malos y gracias al apoyo de mis compañeros, que me dieron la confianza para que siga insistiendo, hoy pude convertir dos goles y colaborar con el equipo, que es lo importante”.

Lautaro Gómez se ilusiona con el andar de Banfield

Con la victoria ante el Tiburón, el Taladro llegó a los 10 puntos en el actual torneo y pudo tomar una distancia considerable en la lucha por evitar el descenso, lo que le permite ganar en tranquilidad y soñar con objetivos más grandes.

Hoy, tras obtener seis puntos de los últimos nueve en juego, el equipo de Troglio le sacó ocho puntos al último de la tabla anual y a su vez subió algunos puestos en la tabla de los promedios. Por eso, de a poco, empieza a pensar en los playoffs.

Embed - Diario La Union on Instagram: " La noche del 10: gracias a dos voleas calcadas de Lautaro Gómez, #Banfield le ganó 2-0 a Aldosivi y consiguió un importante triunfo en la lucha por la permanencia en la Liga Profesional." View this post on Instagram

Gómez es uno de los que se ilusiona con dar pelea arriba en el primer semestre de la temporada y fue contundente al señalar que el plantel tiene un objetivo más ambicioso que salvarse del descenso.

“Nosotros estamos para pelear por más, no nos conformamos con alejarnos del descenso. Nuestro objetivo es terminar dentro de los ocho, clasificar a los playoffs e ir por cosas importantes. Si bien afrontamos este partido sabiendo que era un rival directo, queríamos los tres puntos para prendernos en la pelea de arriba”, remarcó.

Pedro Troglio, clave en el presente de Gómez

Al joven mediocampista no le resultó sencillo afianzarse en el primer equipo después de su debut en 2024 (1-1 ante Huracán) y recién lo logró ahora de la mano de Troglio, después de un 2025 en el que jugó mucho en Reserva.

lautaro gomez banfield 1 Gómez le agradeció a Troglio por su presente en Banfield.

El DT, justamente, fue el que lo volvió a subir a primera y el que le dio sus únicos minutos en cancha en la última temporada. Fueron 47 en total, divididos en cuatro partidos, y este año ya lo incluyó en el 11 titular.

Por eso, el volante tiene sólo palabras de agradecimiento para el entrenador. “Pedro es un gran entrenador, siempre me da la confianza y eso, para mí, es muy importante. Me dice que encare, que gambetee y que, si la pierdo, no pasa nada”, concluyó.