Olga presenta un especial con las mamás de los jugadores de la Selección Argentina

Olga presenta el ciclo Madre Argentina, que podrá verse a partir del viernes a las 16.30 a través de su canal de YouTube con la conducción de Paula Chaves. El ciclo propone una mirada íntima y emotiva sobre algunas de las historias más importantes de la Selección Argentina a través de sus madres.
En la previa del Mundial 2026, contará con las historias de las madres de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Giovanni Simeone, quienes abrirán las puertas de su intimidad para compartir momentos desconocidos, sacrificios familiares, enseñanzas y recuerdos de una etapa tan importante como inolvidable.
La mamá de Enzo Fernández en el debut
Este viernes, en el primer episodio, Paula Chaves se encontrará con Marta, la mamá de Enzo Fernández. Juntas, se tomarán el colectivo 28, el que usaba todos los días para llevar a su hijo a River, y recorrerán algunos lugares clave que han marcado su carrera: el Estadio Monumental, la casa de su infancia y La Recova, el club de barrio que lo vio crecer.
A lo largo de los episodios, Paula Chaves conocerá los lugares que marcaron la infancia, los sueños y los primeros pasos de sus hijos. Escenarios significativos, cargados de recuerdos, anécdotas y emociones que ayudan a comprender el camino recorrido hasta convertirse en figuras de la Selección Argentina.
Con una propuesta cercana y sensible, Madre Argentina celebra a quienes acompañaron cada entrenamiento, cada caída y cada logro mucho antes de que llegaran los estadios llenos, los títulos y el reconocimiento mundial.