Olga presenta un especial con las mamás de los jugadores de la Selección Argentina

Olga presenta el ciclo Madre Argentina , que podrá verse a partir del viernes a las 16.30 a través de su canal de YouTube con la conducción de Paula Chaves. El ciclo propone una mirada íntima y emotiva sobre algunas de las historias más importantes de la Selección Argentina a través de sus madres.

En la previa del Mundial 2026, contará con las historias de las madres de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Giovanni Simeone , quienes abrirán las puertas de su intimidad para compartir momentos desconocidos, sacrificios familiares, enseñanzas y recuerdos de una etapa tan importante como inolvidable.

Este viernes, en el primer episodio, Paula Chaves se encontrará con Marta , la mamá de Enzo Fernández. Juntas, se tomarán el colectivo 28, el que usaba todos los días para llevar a su hijo a River , y recorrerán algunos lugares clave que han marcado su carrera: el Estadio Monumental, la casa de su infancia y La Recova, el club de barrio que lo vio crecer.

A lo largo de los episodios, Paula Chaves conocerá los lugares que marcaron la infancia, los sueños y los primeros pasos de sus hijos. Escenarios significativos, cargados de recuerdos, anécdotas y emociones que ayudan a comprender el camino recorrido hasta convertirse en figuras de la Selección Argentina.

Con una propuesta cercana y sensible, Madre Argentina celebra a quienes acompañaron cada entrenamiento, cada caída y cada logro mucho antes de que llegaran los estadios llenos, los títulos y el reconocimiento mundial.