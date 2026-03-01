Julio Falcioni vuelve a dirigir: ¿cómo lo toman los hinchas de Banfield?

El Emperador Julio Falcioni está de regreso. El entrenador que salió campeón con Banfield en el recordado Apertura 2009, ahora será director técnico de un equipo que lucha con el Taladro por mantenerse en la Primera División. Dirigirá a Atlético Tucumán, el Decano que está complicado con el descenso al igual que los dirigidos por Pedro Troglio.

A los 69 años, Falcioni volverá a dirigir en el fútbol argentino tras su último paso por Banfield en la temporada 2023-2024. Atlético Tucumán anunció su contratación, tras lo que fue la salida de Hugo Colace del banco de suplentes luego de la derrota ante Belgrano de Córdoba por la fecha número 7 del Torneo Apertura.

Debut en la red. Tiziano Perrota, la carta goleadora de Banfield en el triunfo ante Newell's

Noche redonda. Arboleda, referente de los jóvenes: "Les digo que luchen, esto no es fácil"

Julio César Falcioni estará presente el martes en la provincia de Tucumán para ver la presentación del equipo frente a Racing por la fecha 8, mientras queel miércoles se pondrá al frente del plantel. El encuentro ante la Academia será dirigido por Ramiro González, el técnico interino.

Atlético Tucumán será el undécimo equipo que el Emperador entrenará en su carrera. Los anteriores fueron: Vélez, Olimpo de Bahía Blanca, Banfield , Independiente, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca, All Boys, Universidad Católica de Chile, Quilmes y ahora Atlético Tucumán.

Según informó el Decano, Falcioni estará acompañado por Néstor Omar Piccoli (ayudante de campo), Leandro Daniel Somoza (ayudante de campo) y Kenshi Omar Piccoli (preparador físico).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atlético Tucumán (@atleticotucuman)

La lucha por mantener la categoría con Banfield y Atlético Tucumán involucrados

En caso de que se mantenga el paro en el fútbol argentino y no se desarrolle la fecha 9, el debut de Falcioni será en la décima jornada cuando Atlético Tucumán visite a Aldosivi de Mar del Plata.

Después de siete partidos, el Decano suma cinco puntos y solamente supera en la tabla de posiciones de la Zona B al mencionado Aldosivi (3) y Estudiantes de Río Cuarto (4).

Por su parte, Banfield cosechó 7 puntos, tras dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. En la tabla de los promiedos, Atlético Tucumán se ubica en el puesto número 24 y Banfield en el 25. Por ahora, lejos de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que estaría perdiendo la categoría. Por la fecha número 16 Atlético Tucumán recibirá a Banfield en el Monumental José Fierro en un duelo crucial.