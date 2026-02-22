Tiziano Perrota, la carta goleadora de Banfield en el triunfo ante Newell's

Banfield vivió una noche de sábado soñada ante Newell's en Peña y Arenales. Es que el Taladro necesitaba regalarse una victoria ante su gente para salir de la zona tan temida del descenso, ya que enfrentaba a un rival directo. Para Tiziano Perrotta será un partido que nunca olvidará, dado que convirtió sus primeros tantos con la camiseta albiverde.

El centro delantero de 19 años de edad estaba esperando su oportunidad en Banfield y se le dio. El nacido en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, comenzó a jugar al fútbol en el club Agustín Álvarez de su pueblo y se destacó en la reserva del Taladro . Fue por ello que empezó a ser considerado por Pedro Troglio para la Primera División y empezó a confirmar su crecimiento y peso ofensivo para la alegría de todos los hinchas del Taladro.

En el Lencho Sola. Banfield homenajeó a Facundo Cambeses, que dejó un mensaje para los jugadores

El delantero juvenil de Banfield se mostró muy feliz tras anotar sus primeros dos goles con la camiseta del Taladro . Fueron el primero y el tercero para iniciar y sentenciar una noche que quedará grabada en su memoria.

A propósito, Perrotta sostuvo: "Pedro Troglio ha hablado mucho conmigo desde que bajé a la Reserva, me volvió a dar minutos y por suerte le pude cumplir a él y a la gente que venía de muchos golpes seguidos. Creo que es un gran momento para todos para dar vuelta esta situación y seguir sumando".

Además, señaló: "Nosotros como jugadores tratamos de aislarnos de este momento, cuando la gente te aplaude es lo mejor que te puede pasar". Y apuntó: "Para eso tenemos grandes referentes que nos saben guiar y explicar cual es el camino. Mauro Méndez es un gran referente para mí y más que ahora somos dupla de ataque. Siempre me supo aconsejar y decirme lo que veía de mí".

Por último, destacó: "Mi familia es un pilar muy importante para mí carrera. Celebrar el primer gol con ellos fue una alegría enorme".

tiziano perrotta Perrotta respondió con goles en un momento crucial de Banfield en el campeonato.

Tiziano Perrotta, la esperanza de Banfield en el ataque

Es de 9 de Julio y llegó a Banfield en febrero de 2023, año en el que se desempeñó en sexta división y anotó 7 tantos. En 2024 extendió su racha goleadora en quinta, con 11 gritos, y sumó sus primeros minutos en Reserva.

A comienzos de 2025, Fernando Cinto, entrenador de Reserva, lo eligió como el 9 del equipo y Perrotta respondió con 5 goles en el Torneo Proyección Apertura, siendo el máximo anotador del equipo en aquel año. Ese rendimiento lo llevó a debutar en Primera y ganarse un lugar en el plantel profesional.

El atacante es categoría 2006 y ya firmó su primer contrato como profesional hasta diciembre de 2027. Ya supo gritar sus primeros goles con la camiseta de Banfield y ahora buscará extender su buen momento en las próximas fechas ante River como visitante y Aldosivi como local.