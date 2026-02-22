domingo 22 de febrero de 2026
22 de febrero de 2026
¿La tenía guardada?

El sorpresivo reproche de Dalia Gutmann a Mirtha Legrand en vivo

Dalia Gutmann estuvo como invitada en la mesa de Mirtha Legrand, a quien sorprendió con un pequeño reproche en vivo.

Dalia Gutmann le hizo un reproche en vivo a Mirtha Legrand.&nbsp;

La comediante Dalia Gutmann fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha Legrand y protagonizó un distendido intercambio con la diva, fiel al estilo frontal que caracteriza a la conductora.

Durante la charla, Dalia Gutmann deslizó que tenía varias preguntas para hacerle a la anfitriona, lo que motivó una rápida y filosa advertencia de Mirtha Legrand. “Tené cuidado con lo que me vas a preguntar. No te hagas la Mirtha Legrand”, lanzó entre risas. Lejos de achicarse, la humorista respondió con complicidad. “No, nunca fui tan respetuosa en mi vida. Mirtha hay una sola”.

Más adelante, la actriz se refirió a su recorrido profesional y al vínculo que construyó con el público a lo largo de más de 15 años de carrera. Explicó que el humor se convirtió en su herramienta para transformar experiencias personales en material escénico. “Amo la comedia, me encanta ver a la gente reír”, aseguró.

Dalia Gutmann también destacó que muchas de sus rutinas parten de situaciones cotidianas que le generan angustia o dudas. “Me gusta hacer humor desde esas partes que quizás me hacen sufrir o que no termino de procesar”, señaló.

Dalia Gutmann habló de su público

En cuanto al público que la elige, remarcó que con el tiempo consolidó un público mayoritariamente femenino. “Hace años encontré ahí mi público”, sostuvo.

Finalmente, destacó que los hombres que asisten a sus funciones suelen disfrutar especialmente de la experiencia. “A veces la pasan mejor que nosotras porque se enteran de cosas que no hablamos delante de ellos”, concluyó.

