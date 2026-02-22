Talleres de Escalada logró su primer triunfo en la Primera B ante Argentino de Quilmes

Talleres de Escalada logró su primer triunfo en el campeonato. Talleres celebró en su estadio y ante su gente.

Talleres de Escalada logró su primera victoria en el torneo de la Primera B. Fue por 1 a 0 sobre Argentino de Quilmes en el estadio Pablo Comelli por la segunda fecha del campeonato. El único gol del encuentro lo hizo Matías Samaniego a los 76 minutos para darle el triunfo a los dirigidos por Lucas Licht.

En su primer partido ante su gente, Talleres salió con todo a buscar los tres puntos. Con Fernando Enrique nuevamente como eje en la mitad de la cancha, fue el encargado de llevar las acciones en ofensiva del albirrojo. Tuvo chances para marcar en el primer tiempo, pero no pudo hacerlo ya que le faltó puntería en Matías Samaniego y Leonel Barrios sus referencias en ataque.

En el complemento, el tallarín iba a tener su premio casi sobre el final del partido. En el minuto 76, un tiro de esquina desde la derecha conectó con un zurdazo de Matías Bazzi y el mismo disparo fue desviado por Matías Samaniego, quien celebró su primer tanto con la camiseta de Talleres de Escalada. Fue el gol del delirio para toda la parcialidad albirroja que se ilusiona y festejó el primer triunfo en casa.

Luego, Talleres tuvo chances para liquidar el encuentro de contragolpe y Argentino de Quilmes fue por el empate pero chocó con la figura de Mauro Casoli en el arco y la defensa albirroja que rechazó todo lo que el Mate fabricaba en ataque. Así las cosas llegaron al final y Talleres pudo festejar sus primeros tres puntos del campeonato. En la próxima fecha, el equipo dirigido por Lucas Licht deberá visitar a Flandria en Jauregui.

tallarin vs mate.jpg Talleres celebró en su estadio y ante su gente. Síntesis de la victoria de Talleres en Escalada Talleres de Escalada (1): Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Juan Pablo Arango, Pablo Cortizo, Ignacio Colombini, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht. Argentino de Quilmes (0): Nahuel Yzaurralde; Fernando Cosciuc, Nicolás Benavídez, Patricio Filliol, Marcelo Vega; Axel Poza, Lautaro Filosa, Leandro Guzmán, Franco Sosa; Joel Martínez, Juan Ignacio Quatrocchi. DT: Fabián Cecconatto. Gol: 76 min. Matías Samaniego (Talleres de Escalada) Árbitro: Mariano Negrete Estadio: Pablo Comelli

