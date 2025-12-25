En Talleres de Escalada presentaron a Lucas Licht como el nuevo entrenador del equipo

Talleres de Escalada sufrió la baja de Jorge Vivaldo como entrenador, pero ese cimbronazo no dejó que repercuta en relación a su futuro. Rápidamente la Comisión Directiva tomó la decisión de presentar a Lucas Licht , quien era ayudante de campo de Vivaldo e integra el cuerpo técnico del tallarín desde abril de este año.

El ex defensor tuvo pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata, Getafe de España, Racing Club de Avellaneda y Villa San Carlos . A los 44 años se le presenta la oportunidad de dirigir al conjunto de Escalada. Será su segunda experiencia como director técnico, ya que dirigió a Villa San Carlos desde octubre de 2023 hasta abril de 2024.

Lucas Licht firmó contrato con Talleres de Escalada por una temporada y seguirá ligado al tallarín ya que había llegado con Martín Rolón como entrenador a principios de este 2025. Para el comienzo de la temporada 2026 de la Primera B tendrá a Damián Yañez, quien se desempeñó como dupla técnica junto a Roberto Besasso , en 3º y 4º División en 2025 de juveniles en Talleres, y Marcelo López, como ayudantes de campo; Damián Castucci , que continúa como preparador físico; y Alejandro Corvalán , quien también prosigue como entrenador de arqueros.

Embed - Club Atlético Talleres on Instagram: "#FútbolProfesional Lucas Licht es el nuevo entrenador Lucas integra los cuerpos técnicos de la primera División de Talleres desde abril de 2025, y en esta nueva etapa estará acompañado por Damian Yañez y Marcelo López como ayudantes de campo, Damian Castucci como preparador físico, y Alejandro Corvalán como entrenador de arqueros. Como futbolista, Lucas Licht tuvo una larga trayectoria en Gimnasia y Esgrima (LP), Racing Club y Getafe (España), entre otros clubes. Damian Yañez, formado en el #SemilleroAlbirrojo, debutó como futbolista en Talleres y trabaja en los cuerpos técnicos de nuestro fútbol amateur. En 2025 estuvo en la reserva de Talleres ¡Lo mejor para lo que viene! #SoyTalleres "

Lucas Licht, como entrenador, tuvo su primera experiencia en Villa San Carlos, en el Torneo Apertura de la Temporada 2024 de la Primera B. Allí, dirigió trece partidos, de los cuales ganó dos, empató tres y perdió ocho encuentros.

De esta manera, Talleres ya tiene director técnico para afrontar el torneo de la Primera B, donde buscará ser protagonista. El próximo 3 de enero, el plantel dará inicio a los trabajos de pretemporada y allí comenzará de manera formal el ciclo del nuevo entrenador junto a los nuevos refuerzos que ya se van sumando.

El día que Lucas Licht le anotó un gol olímpico a Talleres de Escalada

El flamante entrenador de Talleres de Escalada tuvo un paso destacado por Gimnasia y Esgrima La Plata, pero en el final de su carrera se lo recuerda por un golazo que le hizo al conjunto albirrojo.

En agosto de 2022, el ex lateral izquierdo le convirtió un golazo olímpico a Talleres de Escalada vistiendo la camiseta de Villa San Carlos. Fue un tanto que significó el 2 a 1 para un triunfo agónico del equipo de Berisso sobre la hora y fue considerado uno de los más lindos de su carrera por el propio futbolista.

Ahora llegó el momento para Lucas Licht de reivindicarse defendiendo los colores de Talleres de Escalada en la próxima temporada que se avecina de la Primera B en el 2026.