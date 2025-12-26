De Lomas de Zamora a la cima del taekwondo nacional: la historia de Sol Rizzo

Lomas de Zamora tiene una nueva campeona nacional. Se trata de Sol Rizzo , una deportista de apenas de 12 años, que cumplió su sueño en Jujuy y se quedó con el premio mayor, al terminar en lo más alto de podio en la categoría hasta 50 kilos destinadas a mujeres entre 12 y 13 años.

En el Campeonato Nacional de Taekwondo ITF , la joven atleta tuvo un desempeño notable y sumó a lista de los campeones de taekwondo que tiene Lomas . Se impuso en las tres peleas que disputó en su categoría y se llevó el título de la mejor taekwondista del país en su divisional.

"ES MI SUEÑO" Es de Lomas y busca ayuda económica para ir al Mundial de Taekwondo

Fue un logro especial para la deportista que entrena en el Club Pescadores de Lomas de Zamora y que forma parte de la escuela Gallo Taekwondo y a la Asociación Taekwondo Sur , luego de años de esfuerzos y de un camino dedicado a la disciplina. Y también lo fue para su club. Es que se convirtió en la primera campeona nacional de la entidad lomense que se ubicada en Díaz Vélez 76.

“Ella empezó en el camino del taekwondo desde muy pequeña y trabajó muy duro para convertirse en campeona nacional. Fue un esfuerzo de años, muchos torneos disputados para poder cumplir este sueño. Todo este esfuerzo, tanto de ella como el de su familia, tuvo premio y hoy es campeona nacional”, celebró su entrenadora Lorena Gallo en diálogo con Diario La Unión .

Sin embargo, los objetivos cumplidos por la joven lomense no terminan con su título nacional. Y es que después de coronarse campeona en Jujuy, consiguió otro importante objetivo: se recibió de cinturón negro y con esto queda habilitada como instructora, aunque deberá ser mayor de edad para poder ejercer.

De Lomas de Zamora a la cima del taekwondo

Desde muy chica, Sol demostró cualidades para este deporte y, de a poco, lo tradujo en resultados, Así, con pasos firmes y acompañada por su entrenadora, fue creciendo en la disciplina hasta convertirse en campeona nacional.

sol rizzo taekwondo lorena gallo Sol y Lorena, con la medalla que trajeron para Lomas de Zamora.

“Cuando ella brilla, yo también brillo detrás de ella. Para mí el taekwondo es mucho más que un deporte, es algo que amo, ya que a mí me ayudó mucho, y ver estos logros de mis alumnos me llena de felicidad. Ella arrancó conmigo desde el inicio, desde cinturón blanco, y la verdad que esto es un sueño”, remarcó.

Y en esa línea, agregó: “Sol es un ser especial, es una nena de 12 años carismática y con grandes cualidades, que tiene una gran capacidad para aprender y con una técnica espectacular. Sus golpes tienen un poder tremendo y hoy su patada, algo que mejoró conmigo, es una de sus principales virtudes”.

El sueño de llegar a la Selección Argentina

Uno de los grandes desafíos que tendrá Sol Rizzo por delante en el 2026 será ingresar a la Selección Argentina para poder participar en el Campeonato Mundial de Taekwondo. “La idea es que Sol compita en la mayor cantidad de torneos el año que viene, con el objetivo de poder llegar a la Selección a fin de año”, remarcó su entrenadora.