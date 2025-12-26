viernes 26 de diciembre de 2025
Escribinos
26 de diciembre de 2025
Acercamiento.

La concesionaria de Temperley acusada de estafas convocó a una "reunión conciliatoria"

Desde la concesionaria invitaron a una parte de las víctimas a una reunión para "encontrar soluciones conjuntas". La fecha quedó en manos de la fiscalía.

Las víctimas escracharon a la concesionaria días atrás.

Las víctimas escracharon a la concesionaria días atrás.

Los administradores de V-lion Automotores, la concesionaria de Temperley acusada de estafas a sus clientes, convocó a una parte de las víctimas a una "reunión conciliatoria" para "encontrar soluciones conjuntas", luego de meses de conflicto y promesas incumplidas que impacientaron más a los denunciantes.

Según pudo averiguar La Unión, a diferencia de otros acercamientos, en esta oportunidad, la elección de la fecha del encuentro quedó en manos de la UFI 8 de Lomas de Zamora, la fiscalía que interviene en la investigación.

Lee además
La mujer acusada afronta decenas de denuncias.
CAUSAS

Convocan a realizar una denuncia colectiva contra "la Estafadora de Lomas"
Alexis Emanuel Cancino murió abatido en un tiroteo con delincuentes en Budge.
MANIOBRA

Crimen del Sargento Cancino: denuncian que un estafador le robó la identidad

"Estimados clientes. Nos gustaría invitarlos a una reunión conciliatoria para abordar y resolver cualquier inquietud o problema relacionado con V-Lion automotores", se lee en el mensaje.

"El objetivo es encontrar soluciones conjuntas y mejorar nuestra relación comercial", concluye el escrito de la invitación. Sin embargo, no sería para todas las personas afectadas.

Anteriormente, desde la empresa habían prometido devolver el dinero en cuotas, pero esto no ocurrió. "Tenía fecha de cobro, pero cuando fui para que me paguen, encontré que la agencia de Palermo donde atendían ya estaba cerrada", explicó una de las estafadas a este medio.

Concesionaria - Temperley
Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley.

Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley.

El lunes pasado, los damnificados escracharon a la compañía, durante una manifestación en Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, donde se concentraron para visibilizar su caso, y reiterar su pedido del reembolso de los ahorros que invirtieron y que habrían perdido por medio de maniobras fraudulentas.

Los manifestantes confirmaron que la oficina habría sido abandonada tras la clausura de las autoridades. En el interior del edificio, que antes estaba repleto de autos, ahora estaría ocupado solo con algunas motos.

El testimonio de las víctimas de la concesionaria

De acuerdo al testimonio de las víctimas, cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas.

En las diferentes denuncias, se describe un patrón similar en cuanto a la modalidad adoptada, según explicaron los damnificados. Todo habría comenzado con la publicidad de "reconocidos famosos" en redes sociales, que promocionaban la concesionaria Vi-Lion Automotores.

Luego de la primera comunicación, desde la empresa citaban a los clientes a la agencia ubicada avenida Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley, donde se cerró la operación que más tarde derivaría en la presunta estafa.

Temas
Seguí leyendo

Convocan a realizar una denuncia colectiva contra "la Estafadora de Lomas"

Crimen del Sargento Cancino: denuncian que un estafador le robó la identidad

Estafa piramidal en Fiorito: detuvieron a un falso financista por fraude

Fingía ser parte de una agencia laboral para estafar a vecinos de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un hombre abandonó a un perro a horas de los festejos de Navidad.
Video.

Crueldad en Navidad: escracharon a un hombre que abandonó a un perro en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Martín Migueles. 
A full.

La picante foto de Wanda Nara a los besos con Martín Migueles en una piscina