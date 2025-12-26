La concesionaria de Temperley acusada de estafas convocó a una "reunión conciliatoria"

Los administradores de V-lion Automotores , la concesionaria de Temperley acusada de estafas a sus clientes, convocó a una parte de las víctimas a una "reunión conciliatoria" para "encontrar soluciones conjuntas", luego de meses de conflicto y promesas incumplidas que impacientaron más a los denunciantes.

Según pudo averiguar La Unión , a diferencia de otros acercamientos, en esta oportunidad, la elección de la fecha del encuentro quedó en manos de la UFI 8 de Lomas de Zamora , la fiscalía que interviene en la investigación.

"Estimados clientes. Nos gustaría invitarlos a una reunión conciliatoria para abordar y resolver cualquier inquietud o problema relacionado con V-Lion automotores", se lee en el mensaje.

"El objetivo es encontrar soluciones conjuntas y mejorar nuestra relación comercial", concluye el escrito de la invitación. Sin embargo, no sería para todas las personas afectadas.

Anteriormente, desde la empresa habían prometido devolver el dinero en cuotas, pero esto no ocurrió. "Tenía fecha de cobro, pero cuando fui para que me paguen, encontré que la agencia de Palermo donde atendían ya estaba cerrada", explicó una de las estafadas a este medio.

Concesionaria - Temperley Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley.

El lunes pasado, los damnificados escracharon a la compañía, durante una manifestación en Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, donde se concentraron para visibilizar su caso, y reiterar su pedido del reembolso de los ahorros que invirtieron y que habrían perdido por medio de maniobras fraudulentas.

Los manifestantes confirmaron que la oficina habría sido abandonada tras la clausura de las autoridades. En el interior del edificio, que antes estaba repleto de autos, ahora estaría ocupado solo con algunas motos.

El testimonio de las víctimas de la concesionaria

De acuerdo al testimonio de las víctimas, cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas.

En las diferentes denuncias, se describe un patrón similar en cuanto a la modalidad adoptada, según explicaron los damnificados. Todo habría comenzado con la publicidad de "reconocidos famosos" en redes sociales, que promocionaban la concesionaria Vi-Lion Automotores.

Luego de la primera comunicación, desde la empresa citaban a los clientes a la agencia ubicada avenida Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley, donde se cerró la operación que más tarde derivaría en la presunta estafa.