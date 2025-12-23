Escrache en Temperley: las víctimas de la concesionaria reclamaron la devolución del dinero

Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley .

Las personas que habrían sido víctimas de V-lion Automotores , la concesionaria de Temperley acusada de estafas , reclamaron la devolución del dinero que depositaron a cambio de un auto que nunca recibieron, durante una actividad a modo de escrache en la puerta de la agencia.

Los denunciantes se autoconvocaron el pasado lunes por la tarde en Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, donde se concentraron para visibilizar su caso, y reiterar su pedido del reembolso de los ahorros que invirtieron y que habrían perdido por medio de maniobras fraudulentas.

Durante la manifestación, confirmaron que la oficina habría sido abandonada tras la clausura de las autoridades. En el interior del edificio, que antes estaba repleto de autos, ahora estaría ocupado con algunas motos a la vista.

Días atrás, en diálogo con este medio, los estafados aseguraron que los acusados también se habrían "fugado" de la agencia del barrio porteño de Palermo, donde prometieron pagar la deuda.

"Tenía fecha de cobro, pero cuando fui para que me paguen, encontré que la agencia de Palermo donde atendían ya estaba cerrada", explicó una de las damnificadas a este medio.

FotoJet - 2025-12-23T085123.098 El escrache de las víctimas de la concesionaria de Temperley.

Las denuncias contra la concesionaria de Temperley

Según consta en las denuncias, las personas afectadas habrían depositado sumas millonarias, como parte de pago a cambio de un vehículo. No obstante, la agencia de autos no habría entregado la unidad, ni cumplido las condiciones pactadas.

"Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica", aseguró uno de los denunciantes, cuyo testimonio fue incluido en el expediente.

Cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas, de acuerdo a los testimonios.