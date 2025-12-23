martes 23 de diciembre de 2025
Escribinos
23 de diciembre de 2025
Repudio.

Escrache en Temperley: las víctimas de la concesionaria reclamaron la devolución del dinero

Los clientes que denunciaron por estafas a los administradores de la concesionaria de Temperley V-lion Automotores, llevaron a cabo una manifestación.

Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley.

Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley.

Las personas que habrían sido víctimas de V-lion Automotores, la concesionaria de Temperley acusada de estafas, reclamaron la devolución del dinero que depositaron a cambio de un auto que nunca recibieron, durante una actividad a modo de escrache en la puerta de la agencia.

Los denunciantes se autoconvocaron el pasado lunes por la tarde en Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, donde se concentraron para visibilizar su caso, y reiterar su pedido del reembolso de los ahorros que invirtieron y que habrían perdido por medio de maniobras fraudulentas.

Lee además
El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad.
COMPLEJA MANIOBRA

Lomas: dos detenidos tras una estafa millonaria con una tarjeta de débito
La concesionaria de Temperley acusada de estafas sigue clausurada.
Sigue el escándalo.

La insólita promesa de la concesionaria de Temperley acusada de estafas a sus clientes

Durante la manifestación, confirmaron que la oficina habría sido abandonada tras la clausura de las autoridades. En el interior del edificio, que antes estaba repleto de autos, ahora estaría ocupado con algunas motos a la vista.

"Tenía fecha de cobro, pero cuando fui para que me paguen, encontré que la agencia de Palermo donde atendían ya estaba cerrada", explicó una de las damnificadas a este medio.

FotoJet - 2025-12-23T085123.098
El escrache de las víctimas de la concesionaria de Temperley.

El escrache de las víctimas de la concesionaria de Temperley.

Las denuncias contra la concesionaria de Temperley

Según consta en las denuncias, las personas afectadas habrían depositado sumas millonarias, como parte de pago a cambio de un vehículo. No obstante, la agencia de autos no habría entregado la unidad, ni cumplido las condiciones pactadas.

"Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica", aseguró uno de los denunciantes, cuyo testimonio fue incluido en el expediente.

Cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas, de acuerdo a los testimonios.

Temas
Seguí leyendo

Lomas: dos detenidos tras una estafa millonaria con una tarjeta de débito

La insólita promesa de la concesionaria de Temperley acusada de estafas a sus clientes

Estafa piramidal en Fiorito: detuvieron a un falso financista por fraude

Estafa en un club de Temperley: una mujer "se quedó con la plata de los conjuntos de los nenes"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mundo Petra ya es una realidad en Lomas. Un espacio que le brinda una posibilidad laboral a personas con discapacidad.
Sensibilidad.

La cafetería inclusiva de Lomas que nació del amor de una madre

Por  Damián Grassi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los clientes que denunciaron por estafas a la concesionaria llevaron su reclamo a Temperley.
Repudio.

Escrache en Temperley: las víctimas de la concesionaria exigen la devolución del dinero