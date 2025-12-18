Las víctimas de la concesionaria de Temperley denuncian que los acusados "se fugaron"

El caso de la concesionaria de Temperley sigue su trámite en la UFI 8 de Lomas de Zamora .

Las familias que habrían sido estafadas por los administradores de V-lion Automotores , aseguran que los acusados "se fugaron" para no devolver el dinero, tal como habrían prometido a parte de los damnificados, que invirtieron sus ahorros en la concesionaria de Temperley, a cambio de un auto que nunca recibieron.

"Tenía fecha de cobro, pero cuando fui para que me paguen, encontré que la agencia de Palermo donde atendían ya estaba cerrada", explicó una de las presuntas víctimas de las estafas atribuidas a la empresa. "No había nadie", lamentó.

El valor de las canciones. La profe de Temperley que logró transformar un merendero de Albertina al ritmo de la música

En diálogo con La Unión , los damnificados coincidieron en que, desde la compañía denunciada por maniobras fraudulentas, se habían comprometido en la devolución de los depósitos que recibieron. Sin embargo, esto no sucedió.

Con este nuevo capítulo en el escándalo que tomó trascendencia pública a mediados de septiembre de este año, el conflicto parece no tener fin. Mientras tanto, la causa sigue en pleno trámite, a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora , con tres imputados que están en la mira de las autoridades judiciales. No obstante, no hay detenidos, y las millonarias sumas siguen sin aparecer.

Concesionaria de Temperley Las víctimas de la concesionaria de Temperley durante uno de los escraches.

Las denuncias contra la concesionaria de Temperley

Según consta en las denuncias, las personas afectadas habrían depositado sumas millonarias, como parte de pago a cambio de un vehículo. No obstante, la agencia de autos no habría entregado la unidad, ni cumplido las condiciones pactadas.

"Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica", aseguró uno de los denunciantes, cuyo testimonio fue incluido en el expediente.

Cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas, de acuerdo a los testimonios.