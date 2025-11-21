Estafa en un club de Temperley: una mujer "se quedó con la plata de los conjuntos de los nenes"

La mujer acusada de estafar al club de Temperley se habría fugado del barrio con el dinero.

El Club Santa Rosa , una recocida institución de futbol infantil de Temperley , pasa por una difícil situación tras la lamentable acción de una de sus delegadas, quien se habría fugado con una importante suma de dinero que se había recaudado para la compra de elementos indispensables para los menores.

"Esta señora era delegada del futsal, mamá y abuela. Al club asistían sus dos hijas y su nieto", contó una persona que integra la comisión directiva, que en diálogo con La Unión aseguró que la persona a la que hizo mención "se quedó con la plata de los conjuntos de invierno de los nenes".

Según contó a este medio, la persona en cuestión se habría quedado con $1 millón que habrían juntado los padres de los menores que practican deporte en el club. Mientras que la presunta estafadora, nunca se habría hecho cargo de los fondos sustraídos para la indumentaria de los niños.

"Conseguimos su nueva dirección, pero solo una vez nos atendió y dijo que nos iba a dar la plata y ya hace dos meses que se cortó la comunicación, y nunca sale de su domicilio ubicado actualmente en Solano", agregó.

El Club Santa Rosa se ubica a sólo una cuadra de la avenida Eva Perón. El Club Santa Rosa de Temperley habría sufrido una estafa.

Aparentemente, la mujer a la que se le atribuye la indignante acción, habría estafado a más gente. "En la semana que desapareció vinieron personas al club a cobrar deudas de ellas", aseguraron.

Otra estafa similar al Club Santa Rosa

No es la primera vez que el Club Santa Rosa, ubicado en la calle 12 de Agosto al 1100, en Temperley, atraviesa una situación similar. A fines del 2022, advirtieron a este medio sobre un caso parecido, esa vez contra un hombre que también se quedó con el dinero destinado a la compra de indumentaria.

"Nos estafó $50.000 que con el esfuerzo nuestro como de los padres del club conseguimos para regalar unas remeras de entrenamiento", acusaron desde la institución.