Mauricio Asenjo le dedicó el triunfo de Los Andes a los hinchas: "Me bancaron en el momento más difícil"

Los Andes volvió a celebrar un triunfo en su estadio después de dos partidos y uno de los responsable fue Mauricio Asenjo , que anotó el gol que le permitió al "Milrayitas" ganarle por 1-0 a Godoy Cruz . Por eso, luego del encuentro, el delantero no ocultó la felicidad y recordó uno de los "momentos más difíciles" en el club.

Asenjo es la principal carta de ataque que tiene el entrenador Leonardo Lemos y con cinco goles hasta el momento es el máximo anotador del equipo. Sin embargo, en el clásico ante Temperley, falló un penal a pocos minutos del final y fue un golpe del que le costó recuperase.

Por eso, ahora, y luego de un nuevo partido consagratorio, donde los hinchas volvieron a mostrarle su cariño, agradeció el apoyo que recibió de la familia de Los Andes para recuperarse de ese gol fallado y disfruta de este presente, con el equipo peleando en los primeros lugares.

" Los hinchas me bancaron en el momento más difícil, que fue en el clásico , y por suerte después de eso pude demostrar lo que viene hacer, que es anotar goles. Y la verdad que estoy contento por eso", remarcó luego del triunfo ante los mendocinos, pero sin dejar de reconocer que "esto es gracias al equipo que propone siempre" en ataque.

asenjo lomas Además del penal, el "9" de Los Andes tuvo otra chance clara en el clásico.

En diálogo con LPF Play, el delantero analizó también lo que fue el triunfo ante Godoy Cruz por la fecha 14 de la Primera Nacional y celebró haber conseguido un resultado que "se merecía la gente" después de dos partidos en los que el equipo no había podido ganar en el estadio Eduardo Gallardón. "Esta semana pusimos el foco en ganar el partido, en poner las fichas en lo que debíamos hacer para lograrlo y por suerte se dio", resaltó.

En ese sentido, explicó que una de claves era "taparle todos las salidas" al conjunto de Mendoza porque ellos son un equipo que "intenta jugar, que propone en todos los estadios", y gracias a eso pudieron cumplir con su objetivo.

Los Andes, un equipo que se hace fuerte

En silencio, pero con un sólido trabajo, el Milrayitas se encuentra en la pelea de arriba y pudo sortear de buena manera el desafío de enfrentar a los principales candidatos a pelear por el ascenso, ya que sumó cinco puntos de los nueve en juego ante Colón (1 a 1), Morón (0 a 0) y Godoy Cruz (1 a 0) en las últimas tres jornadas. Y en la próxima fecha se medirá con Racing de Córdoba, otro de los candidatos, que tiene entre sus filas a Ricardo Centurión.

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Sobre eso se refirió Asenjo y comentó: "Tenemos una seguidilla complicada, pero con el grupo nos hicimos fuertes y sabemos que lo que tenemos, el objetivo que queremos. Sabemos que son equipos de jerarquía, pero nosotros nos hicimos fuertes y todos estamos para pelear por cualquier cosa".

El valor de los goles de Mauricio Ansejo en este Los Andes

Los cinco tantos que suma en el torneo fueron muy importantes para el Milrayitas porque, en todos, sirvió para poner en ventaja al equipo. Y eso, sustentado por el sólido trabajo defensivo, se tradujo en puntos. Tal es el valor que tuvieron estos goles que le permitieron sumar 13 de los 21 que suma en la zona A de la Primera Nacional.

El ex Banfield anotó el primer gol en los triunfos ante Central Norte (2 a 0), Acassuso (1 a 0), San Miguel (1a 0 y el de este sábado ante el "Tomba" (1 a 0), y también abrió el marcador en el empate ante Ciudad de Bolívar, aunque sobre el final del encuentro el local llegó a la igualdad.