La asombrosa historia de Tabaré en Turdera: el creador de Diógenes y el Linyera que se enamoró del barrio

El lugar que eligió Tabaré fue Turdera. Lo conquistó su tranquilidad de sus calles y la Plaza San Martín que visitaba todas las mañanas.

Tabaré , el recordado creador de la famosísima tira cómica "Diógenes y el linyera" era de nacionalidad uruguaya, pero encontró en Turdera su lugar en el mundo y su hija Carolina Gómez que sigue viviendo en el barrio que eligió su padre, contó qué fue lo que lo conquistó, lo que lo enamoró para terminar sus días allí.

Tabaré Gómez Laborde, conocido artísticamente como Tabaré, nació en 1948 en la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, en Uruguay. Fue dibujante, humorista y caricaturista, autor de historietas, dibujos animados e ilustración de libros. Dibujante autodidacta, pasó por diversas actividades laborales hasta su ingreso en una agencia de publicidad en Montevideo, labor que definiría su carrera profesional.

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Pero la historieta que le generó más satisfacciones o la más reconocida entre las tantas que creó fue Diógenes y el Linyera, fundada en 1977 junto a los guionistas Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya . La tira narra las vivencias de un vagabundo sin nombre (el Linyera) y su perro filósofo (Diógenes).

Según contó su hija, Tabaré decidió radicarse en Argentina, pero especificó cuándo fue que eligió vivir en Turdera: "Taba, como le decíamos su familia y amigos, viene a vivir a Argentina en julio de 1974, pero a Turdera llega en 1993".

Pero, ¿qué fue lo que conquistó al genio del humor gráfico del barrio de Turdera? Carolina recalcó que lo que lo atrapa es su tranquilidad, "la vida de barrio, la plaza que visitaba cada mañana y las tardes en el Club Alumni junto a su barra de amigos".

Tabaré siempre manejó un perfil muy bajo, por eso al ser consultada su hija sobre la personalidad de su papá, aseguró: "Era un tipo tímido, un hombre sencillo y austero que disfrutaba de la vida lejos de la fama. Su vida transcurrió entre la familia y sus amigos. Nunca sentimos con mi hermana que tuviéramos un papá famoso. Simplemente era nuestro viejo".

Esa humildad y austeridad lo llevaron a elegir la vida de barrio en una de las localidades de Lomas de Zamora más pintorescas y destacadas por su vegetación, sus plantas en macetas colgadas en cada esquina y la plaza San Martín que es el punto de encuentro de todos los vecinos y que era ese lugar que elegía Tabaré para visitar cada mañana y así sentir el sonido de los pájaros y la tranquilidad del ambiente.

El legado que dejó Tabaré será eterno

Sobre la cantidad de material que dejó el talentoso dibujante, Carolina contó que "es inmenso" y no dejó de resaltar el "talento innato" que tenía su padre.

"Hizo que disfrutáramos de ese trazo exquisito para crear tantas historietas", resaltó, y señaló que en sus dibujos dejó varios guiños hacia su lugar en el mundo: Turdera. "Por ejemplo, en la historieta Diógenes y el Linyera siempre había un cuadrito que hacía honor a su querida Turdera".

Tabaré trabajó en casi todas las revistas: Humor, Súper Humor, Sex Humor, Humi, Billiken, Genios, y también en publicaciones de Italia, España y Noruega, pero en la Plaza San Martín encontró esa paz que necesitó y eligió para terminar los últimos días de su vida. Falleció en 2023 y hasta hoy sus amigos del Club Alumni cada 4 de julio lo homenajean y lo recuerdan en el día que eligió para partir del plano terrenal.

Al tener una inmensa obra, Carolina fue consultada sobre una posible exposición del legado de su papá y adelantó: "Siempre está el deseo de poder mostrar el maravilloso mundo de sus historietas y obviamente que me gustaría que se pueda hacerse en Turdera o Lomas".

El deseo y el material que está en poder de su familia está listo para poder disfrutar en algún momento junto con su público que por tantos años se dirigía a la contratapa del diario Clarín para leer las historias de Diógenes y el Linyera, las cuales lograban sacar una sonrisa a tantos lectores.

Los que quieran conocer más de su historia y el legado inmenso que ha dejado, pueden entrar en el siguiente link: https://www.tabareonline.com.ar/mobile/index.php

Algunos de los guiños de Tabaré a su querida Turdera

diogenes-y-el-linyera_07 En sus historietas agregaba algún guiño en alusión a su lugar preferido en el mundo.

WhatsApp-Image-2023-07-04-at-22.05.24 Hizo famosa, la Plaza San Martín de Turdera.