Un libro invita a redescubrir con nuevos ojos a "Esperando la Carroza"

Un libro sobre "Esperando la Carroza".

A 40 años del estreno de la adaptación para el cine de “Esperando la Carroza”, dirigida por Alejandro Doria y con un gran elenco, el libro "Seguimos Esperando – Crónicas Carroceras" invita a redescubrir la obra de teatro de Jacobo Langsner con ojos nuevos.

El nuevo libro sigue recordándonos que, aunque pasen los años, todos podemos vernos reflejados en los vínculo de sus recordados personajes.

Rescate emotivo. Brandoni y su escena en "Esperando la Carroza": "Tres empanadas, qué miseria che"

Tristeza Murió un recordado protagonista de "Esperando la Carroza"

La obra de Matías Altamore, Marta Pizzo, Laura Sclar y Marcelo Valle analiza la evolución de “Esperando la Carroza”, desde su origen teatral hasta su consagración como hito del cine rioplatense.

Con prólogo de Rómulo Berruti, la edición de este libro propone un análisis variado y profundo de la obra de teatro del uruguayo Jacobo Langsner.

"Crónicas Carroceras" recorre diversos modos de entender esta pieza fundamental de la cultura rioplatense: Acercamientos a la psicología de los personajes, el territorio de la acción, la historia del guión teatral y el devenir de los formatos de adaptaciones.

Antonio Gasalla como Mamá Cora en "Esperando la Carroza". Un libro recuerda a "Esperando la Carroza".

"Esperando la Carroza", un clásico del cine argentino

La adaptación de la obra teatral homónima, creada por el dramaturgo uruguayo Jacobo Langsner, cuenta sobre los conflictos internos de una familia típica, de la lucha de clases, el abandono de los adultos mayores y la envidia entre los propios.

El elenco contó con figuras del calibre de Antonio Gasalla, Luis Brandoni, China Zorrilla, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Julio De Grazia, Enrique Pinti, Betiana Blum y Andrea Tenuta.