domingo 17 de mayo de 2026
Escribinos
17 de mayo de 2026
Recomendado.

Un libro invita a redescubrir con nuevos ojos a "Esperando la Carroza"

Un libro analiza la evolución de “Esperando la Carroza”, la obra de teatro de Jacobo Langsner que fue llevada al cine por Alejandro Doria.

Un libro sobre Esperando la Carroza.&nbsp;

Un libro sobre "Esperando la Carroza". 

El nuevo libro sigue recordándonos que, aunque pasen los años, todos podemos vernos reflejados en los vínculo de sus recordados personajes.

Lee además
Murió un actor de Esperando la Carroza.
Tristeza

Murió un recordado protagonista de "Esperando la Carroza"
Luis Brandoni, en la cásica escena de Esperando la Carroza. 
Rescate emotivo.

Brandoni y su escena en "Esperando la Carroza": "Tres empanadas, qué miseria che"

La obra de Matías Altamore, Marta Pizzo, Laura Sclar y Marcelo Valle analiza la evolución de “Esperando la Carroza”, desde su origen teatral hasta su consagración como hito del cine rioplatense.

Con prólogo de Rómulo Berruti, la edición de este libro propone un análisis variado y profundo de la obra de teatro del uruguayo Jacobo Langsner.

"Crónicas Carroceras" recorre diversos modos de entender esta pieza fundamental de la cultura rioplatense: Acercamientos a la psicología de los personajes, el territorio de la acción, la historia del guión teatral y el devenir de los formatos de adaptaciones.

Antonio Gasalla como Mamá Cora en "Esperando la Carroza".
Un libro recuerda a

Un libro recuerda a "Esperando la Carroza".

"Esperando la Carroza", un clásico del cine argentino

La adaptación de la obra teatral homónima, creada por el dramaturgo uruguayo Jacobo Langsner, cuenta sobre los conflictos internos de una familia típica, de la lucha de clases, el abandono de los adultos mayores y la envidia entre los propios.

El elenco contó con figuras del calibre de Antonio Gasalla, Luis Brandoni, China Zorrilla, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Julio De Grazia, Enrique Pinti, Betiana Blum y Andrea Tenuta.

Temas
Seguí leyendo

Murió un recordado protagonista de "Esperando la Carroza"

Brandoni y su escena en "Esperando la Carroza": "Tres empanadas, qué miseria che"

Así nació el amor entre Caro Calvagni y Nico Tagliafico

La confesión de Cinzia en Gran Hermano sobre la cicatriz que tiene en su cuello

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Patricia Sosa y Valeria Lynch, enemistadas desde hace años. 
Va de retro.

El motivo por el cual está todo mal entre Patricia Sosa y Valeria Lynch

Las más leídas

Te Puede Interesar

Javier, el joven que estaba desaparecido.
Alivio.

Encontraron al joven que había desaparecido tras un viaje a Fiorito