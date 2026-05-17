domingo 17 de mayo de 2026
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17 de mayo de 2026
Va de retro.

El verdadero motivo por el cual está todo mal entre Patricia Sosa y Valeria Lynch

Patricia Sosa y Valeria Lynch supieron ser grandes amigas y la relación terminó de la peor forma. La ex líder de La Torre fulminó a su colega.

Patricia Sosa y Valeria Lynch, enemistadas desde hace años.&nbsp;

Patricia Sosa y Valeria Lynch, enemistadas desde hace años. 

El conflicto entre las cantantes Valeria Lynch y Patricia Sosa cobró mayor fuerza cuando la ex líder de La Torre sostuvo públicamente que no se reuniría “ni loca” con su colega. Estas palabras llegan a seis años de iniciado el cruce entre las dos figura de la música argentina.

La pelea tuvo su desenlace en 2020, durante el confinamiento por COVID-19, cuando Valeria Lynch reprogramó su show en streaming para la misma fecha y hora que Patricia Sosa, a pesar de que su colega ya lo había promocionado por dos meses, lo que afectó la venta de entradas.

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A través de declaraciones radiales, la intérprete de “Aprender a volar” señaló que no sabe “nada” de Valeria Lynch y que “ni loca” se sentaría a tomar un café con ella: “La verdad es que no lo haría”.

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Patricia Sosa y Valeria Lynch, con otros artistas.

Patricia Sosa y Valeria Lynch, con otros artistas.

Patricia Sosa recordó la pelea con Valeria Lynch

De todos modos, Patricia Sosa relató un breve encuentro anterior y detalló: “La vi cuando caminaba por el barrio, esas caminatas para hacer gimnasia, y yo seguí en el auto. No creo que me haya visto. Se terminó, es una etapa muy lejana”.

Por último, al ser consultada por si el quiebre en el vínculo aún “duele”, Patricia Sosa respondió con frialdad: “Ya no me importa”. En otra línea, añadió: “Soy meditadora, laburo mucho el interior”.

“El perdón y dejar pasar momentos malos es un trabajo que uno tiene que hacer, así como que ya no te interese y no te hagan daño, de esta manera, se siente más confortable. Después, el otro seguirá su rumbo”, cerró.

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