domingo 17 de mayo de 2026
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17 de mayo de 2026
Salud.

Castraciones gratuitas en Lomas: fortalecen la atención en los barrios

Para prevenir enfermedades y darles una buena calidad de vida a los animales, el Municipio sigue organizando jornadas veterinarias.

En las últimas semanas castraron gratis a cientos de mascotas en Lomas.

En las últimas semanas castraron gratis a cientos de mascotas en Lomas.

Castrar a los animales es fundamental para prevenir enfermedades y darles una buena calidad de vida. En Lomas de Zamora, el Municipio recorre los barrios para garantizar este servicio gratuito a los vecinos.

El próximo lunes 18 de mayo, de 10 a 12, entregarán turnos para castraciones en el CGM Santa Catalina que está ubicado sobre Diagonal 61 y Formosa. Los vecinos tendrán que acercarse con el DNI (no hay que llevar al animal) para recibir un turno para la jornada de castración que se realizará el miércoles 20.

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A principios de mayo desplegaron un operativo en el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito, donde más de 80 personas pudieron castrar a sus perros y gatos. Mientras que en el marco del Dia del Animal, a fines del mes pasado hicieron más de 80 castraciones gratuitas en Albertina.

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La atenci&oacute;n gratuita de las mascotas es de gran ayuda econ&oacute;mica para los vecinos.

La atención gratuita de las mascotas es de gran ayuda económica para los vecinos.

La atención gratuita de las mascotas es de gran ayuda económica dado lo costoso que muchas veces resulta acudir a una veterinaria privada. La castración brinda muchos beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), la sobrepoblación y las conductas no deseadas como peleas y fugas.

Para fortalecer la atención veterinaria en los barrios, el Municipio incorporó un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacaron.

El año pasado realizaron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 cuando hicieron un total de 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

Dan un curso gratuito de paseadores de perros en Lomas de Zamora

Con la participación de 60 vecinos, el Municipio arrancó el curso de Paseadores Caninos de la Comunidad que tendrá un total de 4 encuentros en el Hospital de Animales.

La propuesta está diseñada para ofrecer formación técnica y práctica a las personas interesadas en profesionalizar esta actividad, promoviendo estándares de seguridad y respeto por las normas de convivencia urbana durante los paseos. Los paseadores aprenden sobre comportamiento canino, prevención de accidentes y la importancia de la recreación para las mascotas.

Cuando termine la capacitación se entregarán certificados oficiales de asistencia con el objetivo de generar nuevas oportunidades de salida laboral para los lomenses y reforzar el compromiso con la sanidad animal.

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