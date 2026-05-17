Temperley viaja a la "fortaleza" de Jujuy con la obligación de lavar su imagen ante el líder

Tras el durísimo golpe histórico que significó el 5 a 0 adverso ante Deportivo Maipú, el equipo conducido por Nicolás Domingo tendrá la parada más difícil del campeonato de la Primera Nacional en el norte argentino. Temperley va a la casa de Gimnasia de Jujuy este domingo desde las 15.30 en un duelo clave para sus apiraciones.

El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza. Además, el equipo arbitral estará integrado además por José Castelli y Hernán Vallejos como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro del encuentro. El partido será transmitido a través de la plataforma LPF Play.

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El desafío para el Gasolero no es menor. Gimnasia se hace fuerte en San Salvador de Jujuy , donde acumula una efectividad altísima en la actual temporada. De los 23 puntos que ostenta en la cima de la tabla, 16 los consiguió ante su gente. De hecho, arrastra una estadística temible en el Estadio 23 de Agosto: perdió apenas un encuentro de los últimos 22 disputados en esa condición.

Ambos conjuntos llegan a esta cita tras tropezar en la jornada pasada. Mientras Gimnasia cayó en su visita al escolta San Martín de Tucumán por 2-0, Temperley sumó su sexto partido consecutivo sin ganar con la estrepitosa goleada sufrida en el Alfredo Beranger ante los mendocinos.

Temperley vivió una semana intensa

El Gasolero atraviesa una crisis importante tras los últimos partidos en los que no puede conocer la victoria. La caída estrepitosa ante Deportivo Maipú caló hondo en el seno de un plantel que aparece confundido y sin respuestas. La goleada ante Deportivo Maipú hizo tambalear el proceso de Nicolás Domingo como entrenador, pero a su vez, apareció el respaldó de los dirigentes para confirmar su continuidad.

De todos modos, se esperan cambios en la visita al lobo jujeño, dado que Temperley tuvo muchas fallas en todas las líneas ante Deportivo Maipú. Por su parte, Fernando Brandán vivirá un partido especial ya que tiene pasado en Gimnasia de Jujuy, donde jugó durante la temporada 2023-2024.

Hasta el momento, Temperley consiguió apenas un triunfo de visitante: el del clásico ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón. Sin embargo, cosechó buenas producciones, como el empate 0 a 0 ante Gimnasia y Tiro, en el que le anularon un gol, y el último ante Almagro, en el que mereció ganar. Por eso, con un producción de 1 triunfo, 5 empates y 1 derrota, tiene de qué agarrarse para soñar con el triunfo.

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Temperley

Gimnasia de Jujuy y Temperley se enfrentaron en 9 oportunidades. El historial muestra una leve ventaja para el Lobo, con 5 victorias contra 4 triunfos del Gasolero.

Hasta el momento, no registran empates en los antecedentes entre ambos equipos. El último partido entre ambos equipos fue el 27 de julio, donde Temperley venció 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy, con gol de Julián Carrasco.

Probables formaciones

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Molina, Francisco Maidana; Cristian Menéndez y Mauro Cachi. DT: Hernán Pellerano.

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti o Valentino Werro, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Lucas Richarte, Adrián Arregui o Nicolás Ávalos, Luciano Nieto o Gabriel Esparza, Fernando Brandán; Franco Benítez o Nicolás Molina y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Hora: 15.30

Estadio: 23 de Agosto

Árbitro: Álvaro Carranza

TV: LPF Play