En Temperley buscan "ahuyentar fantasmas" sobre la continuidad de Nicolás Domingo

Temperley navega por aguas turbulentas en el campeonato de la Primera Nacional. Después de la catastrófica goleada sufrida ante Deportivo Maipú por 5 a 0 en el Alfredo Beranger, los dirigentes salieron a respaldar al entrenador Nicolás Domingo y el rumbo de la gestión encabezada por el presidente Alberto Lecchi.

En ese contexto, el Vicepresidente primero de la institución de Turdera fue quien alzó la voz en un momento de crisis deportiva. Jorge Rodríguez Turdó, quien asumió en su cargo a fines de 2024, remarcó el valor de trabajo diario en Temperley. Acompañando a Alberto Lecchi en la presidencia, son dos de los hombres fuertes en la dirigencia del Gasolero.

En diálogo con el programa Locos por Temperley, el dirigente realizó un balance detallado sobre el presente institucional, los desafíos económicos de la gestión y los ambiciosos proyectos de infraestructura que el Gasolero tiene en carpeta.

Jorge Rodríguez Turdó destacó la estabilidad financiera que atraviesa la institución de Turdera como el pilar fundamental para cualquier éxito deportivo.

El modelo de gestión en Temperley y la premisa de "Deuda Cero"

En ese aspecto, explicó el modelo de gestión con cuentas equilibradas: "Nuestra prioridad absoluta es cuidar los recursos de los socios. Hoy Temperley puede decir con orgullo que mantiene una administración ordenada y sustentable".

Asimismo, sostuvo: "Invitamos permanentemente a la masa societaria a involucrarse. El crecimiento del club no depende de una comisión directiva, sino del empuje de todos los socios unidos". También, Turdó opinó sobre una probable lista de unidad en el club: "Siempre mi idea es que haya unidad de todas las listas, hay buena onda con la oposición y eso podría darse. Pienso que un proceso de 2 años es muy corto para ser elegidos en el club, me parece que si hay elecciones tendrían que ser cada 3 años, sería lo más lógico".

Infraestructura y el objetivo estratégico del predio de Guernica

Uno de los puntos más salientes de la entrevista giró en torno al desarrollo del predio que el club posee en Guernica, una obra clave para el salto de calidad institucional.

En ese punto, Turdó consideró que "ser plenos dueños de las tierras en Guernica nos abre la oportunidad histórica de construir un centro de entrenamiento de primer nivel". Y apuntó: "El futuro de Temperley está en sus divisiones juveniles. Queremos brindarles la infraestructura necesaria para que se formen con las mejores herramientas del fútbol profesional".

Además, informó que "los fondos que se recaudaron de las últimas rifas serán destinados a la construcción de los vestuarios". Y destacó: "En 15 días van a estar empezando las obras".

El ADN polideportivo y el sentido de pertenencia

Con un pasado muy ligado a las páginas doradas del básquet en Temperley (siendo artífice de los históricos ascensos nacionales), el vicepresidente trazó un paralelo entre las disciplinas amateurs y el fútbol profesional.

En ese contexto, el dirigente ponderó el camino que se inició con el microestadio: "demostramos que con gestión, pasión y objetivos claros se pueden romper los techos de cristal".

Además, destacó el sentido de pertenencia y el rol social que cumple el club dentro del distrito: "Buscamos replicar ese mismo espíritu competitivo y familiar en cada rincón de Temperley. Apuntamos a consolidar una masa societaria fuerte que disfrute del club todos los días".

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El proyecto deportivo con Nicolás Domingo a la cabeza

A pesar de la dura derrota ante Deportivo Maipú, en Temperley continúan respaldando el proceso de Nicolás Domingo como entrenador. A propósito, Jorge Turdó brindó precisiones sobre la sinergia establecida junto al cuerpo técnico liderado por el entrenador principal.

"Buscamos un perfil moderno, y Domingo representa exactamente el liderazgo competitivo que queremos ver reflejado en la cancha. A pesar de los últimos resultados negativos confiamos en su idea de juego y bancamos el proyecto", afirmó Turdó.

No obstante, remarcó el proyecto mancomunado entre la Primera División y las categorías menores: "Existe una línea directa de trabajo entre el plantel profesional, el cuerpo técnico de Primera y las categorías formativas. El objetivo consensuado es que la Reserva actúe como un espejo táctico de la Primera División, facilitando el salto de los chicos del club como está ocurriendo".

Por último, concluyó: "El compromiso asumido desde un principio fue el de conformar un equipo intenso y dinámico que pelee los primeros puestos del torneo. Arrancamos bien, entramos en un bajón futbolístico, pero confío en que vamos a recuperarnos. El plantel está unido y no hay ningún fantasma".