sábado 16 de mayo de 2026
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15 de mayo de 2026
Sin vueltas.

El fuerte descargo de Gianinna Maradona tras los incidentes con Leopoldo Luque

Gianinna Maradona expresó su bronca en las redes sociales contra Leopoldo Luque luego de los incidentes en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque.&nbsp;

Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque. 

La hija del exfutbolista se descompensó al ver imágenes de la autopsia de su padre, intentó desconectar el televisor en el que se mostraba el video y se retiró en medio de insultos al neurocirujano.

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Los detalles de la pelea de Gianinna Maradona y Leopoldo Luque

En el programa de Moria Casán, Federico Seeber explicaba que “la acusación de la familia es que trataron de exprimir el negocio Maradona hasta la última gota. Y por eso piden incluirlo a Morla también en este juicio”.

“Después de lo que pasó ayer, Gianinna Maradona se pronunció en sus redes sociales. Voy a leer, cito textual, y si quieren pongan el peep por las dudas”, advirtió Nazarena Di Serio sobre las historias.

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Gianinna Maradona, en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Gianinna Maradona, en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La panelista leyó las contundentes palabras de Gianinna Maradona para Leopoldo Luque, sin mencionarlo, en las que aseguraba “Hijo de puta, eso es lo que sos, un hijo de puta”.

“Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos, hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa”, cierra su placa negra Gianinna Maradona.

Moria Casán aclaró que “eso es por lo que pasó ayer que se mostró lo de Luque que mostraron en la play con la autopsia... Por esa estrategia macabra”.

Naza Di Serio leyó el texto de la segunda historia de Instagram subida por la hija de Maradona, que consistía en una foto de ella besando a Diego Maradona.

“Recordemos que Dalma en la vez anterior también habló mucho de la fortaleza que está poniendo Gianinna en estos casos y en esta cada vez que tiene que ir a presentarse... La fortaleza, la dureza de las situaciones, Dalma también se lo remarca mucho”, comentó la panelista.

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