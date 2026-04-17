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17 de abril de 2026
Sin vueltas.

La bronca de Gianinna Maradona: "Se puede ser más cagón?"

Gianinna Maradona estalló en las redes sociales luego de cancelarse su declaración en el segundo juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona.

Dalma Maradona, enfurecida en las redes.&nbsp;

Dalma Maradona, enfurecida en las redes. 

La suspensión de la declaración de Gianinna Maradona en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, que estaba prevista para este jueves, provocó una reacción inmediata en las redes sociales por parte de una de las hijas del “10”.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Giannina Maradona expresó su bronca ante la situación con una frase directa: “Se puede ser más cagón?”.

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Este mensaje, difundido poco después de que se confirmara la postergación de su testimonio, refleja el clima de tensión que atraviesa cada jornada del proceso judicial.

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El posteo de Gianinna Maradona.

El posteo de Gianinna Maradona.

Giannina Maradona declarará la semana próxima

Los testigos que estaban estipulados para declarar este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona fueron suspendidos hasta la próxima semana. Se tratan de Gianinna Maradona; Lucas Farías, el primer policía que ingresó a la habitación del country San Andrés; y Juan Carlos Pinto, médico que firmó el acta de defunción.

Por su parte, el neurocirujano Leopoldo Luque declaró que “la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico médico”, al tiempo que explicó: “No se puede determinar en una autopsia”.

También consignó que Diego Armando Maradona “dejó de recibir medicación cardíaca a partir de 2007”. “En ese momento, lo atendía Alfred Cahe, no yo”, sostuvo.

También explicó que Diego Maradona “fue reanimado” cuando estaba muerto “por pedido de la familia”. “Reanimaron un cadáver”, consignó al referirse al edema agudo se pulmón.

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