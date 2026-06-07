Adiós al Indio Solari: el emotivo recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en Comodoro Rivadavia, el día después de la muerte del Indio Solari.

Un día después de la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado brindaron el show más difícil de su carrera: se presentaron en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia ante unas 10 mil personas. El concierto se vio envuelto en la profunda emoción de los músicos.

No era una noche más. Salir al escenario debió haber sido tremendamente dolorosos para la banda que acompañó al Indio Solari en las últimas dos décadas y que, tras su última presentación en Olavarría en 2017, continuó con su mística ricotera con recitales en todo el país y con alguna que otra salida al exterior. Deborah Dixon, Luciana Palacios y Pablo Sbaraglia fueron los que más afectados se mostraron.

En un show doloroso, primó el silencio de los músicos. Sólo Gaspar Benegas atinó a agradecer el apoyo y la contención del público en este día tan especial. "Hermosa la canción que compusieron", expresó al escuchar a los fanáticos cantar que "el Indio está presente". "Vamos a cantar Mariposa Pontiac - Rock del País, para festejar... Al Indio", agregó el guitarrista.

En el final, tras el clásico cierre con Ji-ji-ji, los músicos optaron por no agregar palabras. Allí, Pablo Sbaraglia rompió en llanto. Fue el último en retirarse del escenario y abrazado simbólicamente por el público al grito de "Pablo, Pablo". Sin duda, la noche más difícil para los Fundamentalitas del Aire Acondicionado, ya sin el Indio Solari.

Las mejores imágenes del emotivo show de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado LFDA en Comodoro Rivadavia La banda del Indio Solari no pudo contener la emoción durante toda la noche. LFDA en Comodoro Rivadavia8 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. LFDA en Comodoro Rivadavia6 Pablo Sbaraglia, el que se mostró más afectado por la muerte del Indio Solari. LFDA en Comodoro Rivadavia2 Deborah Dixon, Luciana Palacios y Baltasar Comotto. LFDA en Comodoro Rivadavia3 El público gritó "el Indio está presente" durante toda la noche en Comodoro Rivadavia. LFDA en Comodoro Rivadavia9 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en su show más doloroso, ya sin el Indio Solari.

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