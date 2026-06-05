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5 de junio de 2026
Registro histórico.

Cuando el Indio Solari tocó en Lomas: bares y discotecas por donde pasó el héroe del rock nacional

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, liderada por el Indio Solari, se presentó en pequeños escenarios de bares y discotecas de Lomas en los '80.

Cuando el Indio Solari tocó en Lomas: bares y discotecas por donde pasó el héroe del rock nacional.

Cuando el Indio Solari tocó en Lomas: bares y discotecas por donde pasó el héroe del rock nacional.

A partir de una reconstrucción de los registros disponibles en @archivoredondo @losredondos.enfotos se pueden reconstruir algunas de las presentaciones de la banda por aquellos años de under y vanguardia.

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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentaba en la hist&oacute;rica discoteca Country de Banfield, el s&aacute;bado 5 de octubre de 1985.&nbsp;

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentaba en la histórica discoteca Country de Banfield, el sábado 5 de octubre de 1985.

El paso de Los Redondos por Banfield

Los registros conservados por coleccionistas y fanáticos permiten reconstruir parte de ese recorrido. Uno de los documentos más llamativos es un afiche que anuncia una presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la histórica discoteca Country de Banfield, ubicada sobre la avenida Belgrano al 1700, el sábado 5 de octubre de 1985.

El recital tuvo lugar un sábado 5 de octubre, en años en los que la banda todavía transitaba el circuito alternativo y underground del rock argentino.

El recital en Luar Bar, Lomas

Otro de los escenarios que recibió a los Redondos fue Luar Bar -14 de diciembre, 1985-, en Lomas de Zamora. Una fotografía de época muestra a la banda tocando prácticamente a centímetros del público, una imagen que contrasta con los gigantescos recitales que llegarían años más tarde. En aquellos tiempos, la distancia entre músicos y espectadores era mínima. Algo propio del under.

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El recuerdo de La Cúpula, en Temperley

En Temperley funcionaba La Cúpula, un espacio ubicado sobre la calle Pichincha, donde la banda se presentó durante 1989 en el marco de la gira de "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado". Los afiches conservados indican que los recitales formaron parte de la presentación de aquel disco fundamental para la trayectoria del grupo. Allí se presentaron el 14 y 15 de julio y luego el 10 de noviembre.

Los Redondos en Lomas.
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. Allí se presentaron el 14 y 15 de julio y luego el 10 de noviembre.

Décadas después, aquellos afiches gastados, las fotografías borrosas y los testimonios de quienes estuvieron allí se transformaron en piezas de una memoria cultural que sigue despertando interés. Son huellas de una época en la que nadie imaginaba que aquellos recitales en bares y discotecas del sur del Gran Buenos Aires terminarían formando parte de la leyenda ricotera.

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