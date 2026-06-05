Cuando el Indio Solari tocó en Lomas: bares y discotecas por donde pasó el héroe del rock nacional.

Antes de alcanzar la masividad, durante los '80, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota forjaron buena parte de su historia en escenarios pequeños, teatros, bares y discos del conurbano bonaerense. E ntre esos lugares aparecen Lomas de Zamora, Banfield y Temperley , ciudades que fueron testigos de algunas de las presentaciones menos conocidas de la banda liderada por Carlos Indio Solari y Eduardo Skay Beilinson.

A partir de una reconstrucción de los registros disponibles en @archivoredondo @losredondos.enfotos se pueden reconstruir algunas de las presentaciones de la banda por aquellos años de under y vanguardia.

Impactante. El audio inédito que el Indio Solari no se animó a enviarle a Lionel Messi

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentaba en la histórica discoteca Country de Banfield, el sábado 5 de octubre de 1985.

Los registros conservados por coleccionistas y fanáticos permiten reconstruir parte de ese recorrido. Uno de los documentos más llamativos es un afiche que anuncia una presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la histórica discoteca Country de Banfield, ubicada sobre la avenida Belgrano al 1700, el sábado 5 de octubre de 1985.

El recital tuvo lugar un sábado 5 de octubre, en años en los que la banda todavía transitaba el circuito alternativo y underground del rock argentino.

El recital en Luar Bar, Lomas

Otro de los escenarios que recibió a los Redondos fue Luar Bar -14 de diciembre, 1985-, en Lomas de Zamora. Una fotografía de época muestra a la banda tocando prácticamente a centímetros del público, una imagen que contrasta con los gigantescos recitales que llegarían años más tarde. En aquellos tiempos, la distancia entre músicos y espectadores era mínima. Algo propio del under.

Embed

El recuerdo de La Cúpula, en Temperley

En Temperley funcionaba La Cúpula, un espacio ubicado sobre la calle Pichincha, donde la banda se presentó durante 1989 en el marco de la gira de "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado". Los afiches conservados indican que los recitales formaron parte de la presentación de aquel disco fundamental para la trayectoria del grupo. Allí se presentaron el 14 y 15 de julio y luego el 10 de noviembre.

Los Redondos en Lomas. . Allí se presentaron el 14 y 15 de julio y luego el 10 de noviembre.

Décadas después, aquellos afiches gastados, las fotografías borrosas y los testimonios de quienes estuvieron allí se transformaron en piezas de una memoria cultural que sigue despertando interés. Son huellas de una época en la que nadie imaginaba que aquellos recitales en bares y discotecas del sur del Gran Buenos Aires terminarían formando parte de la leyenda ricotera.