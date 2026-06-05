El audio inédito que el Indio Solari no se animó a enviarle a Lionel Messi

El Indio Solari, Lionel Messi y un audio que nunca llegó.

Argentina perdió este viernes a uno de los músicos más representativos del país. El fallecimiento del Indio Solari sacudió la escena nacional, incluido el mundo del fútbol que no estuvo exento de esto. En esa línea se conoció un audio inédito que el cantante nunca se animó a mandarle a Lionel Messi.

El que publicó el mensaje fue el periodista Hernán Castillo en el canal de You Tube LOVE/ST. La grabación se había realizado hace pocas semanas, pero el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había desistido de la idea de mandárselo. Ahora, con su reciente muerte y con el permiso de la familia, el periodista hizo público el mensaje en el que el Indio le muestra su admiración al rosarino y lo incita a levantar una nueva Copa del Mundo.

“Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida". "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”, soltó en el cierre en un claro guiño al Mundial 2026 que arrancará en menos de una semana en Estados Unidos, México y Canadá.

El detrás de escena del audio del Indio Solari a Lionel Messi Luego de publicar el audio, Castillo explicó cómo llegó ese material a sus manos y aclaró que lo puso al aire porque se lo permitieron. “El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera”, arrancó su relato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoslovest/status/2062962796464111763&partner=&hide_thread=false MENSAJE DEL INDIO SOLARI PARA LIONEL MESSI



El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco



"Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo"



Exclusiva de @HernanSCastillo en #YYaLoVe pic.twitter.com/5t234wZVcI — LOVE/ST (@somoslovest) June 5, 2026 E inmediatamente, continuó: “Al rato me dijo que ‘no hagamos eso porque capaz se enoja, y se va a enojar’, y quedó ahí. Esto fue hace un mes y medio”. Ahora, a partir del fallecimiento del Indio en su casa de Parque Leloir, recibió la aprobación para que el mundo, incluido el capitán de la Selección Argentina, conozca este desconocido audio. “Ahora me dijo: ‘Mandalo. Total, el mundo tiene que saber esta cuestión’”, remarcó. “De tantas cosas que pasan, la admiración de un tipo como el Indio a Messi, que debería recorrer bastante y ahora sí llegarle a él. Porque no se animaba simplemente a mandárselo, le daba vergüenza y ahí está”, concluyó la historia. El homenaje de los clubes de Lomas de Zamora al Indio Solari Banfield, Temperley y Los Andes no estuvieron ajenos al fallecimiento del emblemático cantante y se expresaron a través de las redes sociales con diferentes mensajes, marcando la lazo que siempre existió entre los clubes y el intérprete. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2062958705017037222&partner=&hide_thread=false En algunos de los momentos más importantes de nuestra historia, el “Indio” estuvo con nosotros.



Su música nos acompañó durante todo el 2014 e inspiró una mística única en aquel plantel que hizo historia.



Siempre en nuestros corazones, Carlos Alberto Solari. pic.twitter.com/3OZvuhSrX0 — Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 5, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2062891447263646145&partner=&hide_thread=false Indio Solari - 1949



Por siempre en nuestras tribunas y en los corazones de muchos hinchas del Cele. pic.twitter.com/3uk2oES81p — Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 5, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2062954887705457100&partner=&hide_thread=false ….



Ganando Las Calles pic.twitter.com/WFbLWlY7Tg — Club Los Andes (@clublosandes) June 5, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2062906887893405906&partner=&hide_thread=false “ ”



QEPD, Indio. pic.twitter.com/xblMEloH6a — Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 5, 2026

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