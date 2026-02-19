Gianinna Maradona demostró su amor en las redes y agradeció el apoyo de su novio

Gianinna Maradona parece que ahora sí encontró un verdadero amor.

Visiblemente enamorada, Gianinna Maradona mostró nuevamente su nuevo amor en redes y ésta vez hasta destacó el apoyo y la contención que le brinda. Se trata de Guido Sergi que ya es su pareja oficial al menos desde comienzo de año cuando blanquearon la relación sentimental.

Pero, su último posteo en redes sorprendió a los seguidores porque contó un detalle clave que logró gracias a la ayuda de Sergi. La novedad generó repercusión tras la revelación que hizo la hija de Diego Armando Maradona al revelar que fue su nuevo amor quien la ayudó a dejar el cigarrillo.

Entre sus stories se pudo ver una tierna imagen de un collage de cuatro fotografías abrazada a Guido en el jardín de su casa en la que abrió su corazón y escribió un tierno mensaje para celebrar y agradecer su presente emocional.

Las imágenes, dos en blanco y negro, y las otras dos en color, reflejan diferentes ángulos del mismo momento, donde quiso reflejar el abrazo entre la pareja.

Lo más llamativo del posteo fue lo que escribió la menor de las hijas de Claudia Villafañe. Por eso, debajo del collage el mensaje dejó más que claro que está relación es muy importante para ella. “MI ICEBERG DERRETIDO el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar... Qué fiesta ser tu novia flaco, te extraño!”, escribió la ex de Daniel Osvaldo para comunicar que está muy enamorada. Mirá el posteo que hizo Gianinna Maradona ig-gianinna-maradona-dejo-fumar-el-apoyo-su-novio Feliz con su novio.

