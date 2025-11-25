miércoles 26 de noviembre de 2025
Escribinos
25 de noviembre de 2025
Emotivo.

Cinco años de la muerte de Diego Maradona: los mensajes de Dalma y Gianinna

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, las dos hijas que tuvo el crack con Claudia Villafañe, lo recordaron en las redes sociales.

Diego Maradona, con Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.&nbsp;

Diego Maradona, con Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe. 

Este martes se cumple cinco años de la muerte de Diego Maradona, que falleció con sólo 60 años y luego de varias complicaciones en su salud, y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, con sentidos mensajes a través de las redes sociales.

Dalma Maradona recurrió a sus historias de Instagram para repostear una serie de videos dedicados a su padre, pero le agregó además sus propias palabras.

Lee además
Otra emotiva jornada para recordar a Diego Maradona en Fiorito.
Eterno.

Fiorito: así fue el homenaje a Maradona a 5 años de su muerte
Se viene otra jornada a pura emoción para recordar a Diego Maradona.
Eterno.

Cinco años sin Maradona: realizarán un homenaje en Fiorito

“Vos papá, vas a tener la justicia que te mereces! Te lo prometo”, señaló en base al video que publicó Boca. Mientras que en otro video, agregó: “Te extrañamos todos los días de nuestras vidas, Dieguito. Será justicia!".

Mientras que Gianinna Maradona, la menos de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe, reposteó en sus historias una serie de videos dedicados también a su padre a cinco años de su muerte.

image
Diego Maradona fue recordado por Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

Diego Maradona fue recordado por Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

El recuerdo de Diego Maradona

Se cumplen cinco años del fallecimiento del astro e ídolo popular Diego Maradona, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón y que derivó en una causa judicial.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de la citada dolencia y su deceso se produjo en su casa dentro de un barrio privado del municipio bonaerense de Tigre.

Como con sus goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986, como con el fallecimiento de Carlos Gardel u otros íconos populares, cada argentino, cada ciudadano de este país recuerda donde estaba y que estaba haciendo ese miércoles a las 13.10 horas cuando los medios.

Sin lugar a dudas, ese día se transformó en una herida abierta del pueblo argentino que aún no pudo superar la perdida inmensa de su máximo ídolo futbolístico y a un icono de la cultura popular nacional y mundial.

Temas
Seguí leyendo

Fiorito: así fue el homenaje a Maradona a 5 años de su muerte

Cinco años sin Maradona: realizarán un homenaje en Fiorito

Rocío Oliva reveló cómo fue su última conversación con Diego Maradona

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Evangelina Anderson, en medio de rumores.
Son rumores.

Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos