Cinco años de la muerte de Diego Maradona: los mensajes de Dalma y Gianinna

Diego Maradona, con Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

Este martes se cumple cinco años de la muerte de Diego Maradona , que falleció con sólo 60 años y luego de varias complicaciones en su salud, y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, con sentidos mensajes a través de las redes sociales.

Dalma Maradona recurrió a sus historias de Instagram para repostear una serie de videos dedicados a su padre, pero le agregó además sus propias palabras.

“Vos papá, vas a tener la justicia que te mereces! Te lo prometo”, señaló en base al video que publicó Boca. Mientras que en otro video, agregó: “Te extrañamos todos los días de nuestras vidas, Dieguito. Será justicia!".

Mientras que Gianinna Maradona, la menos de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe , reposteó en sus historias una serie de videos dedicados también a su padre a cinco años de su muerte.

image Diego Maradona fue recordado por Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

El recuerdo de Diego Maradona

Se cumplen cinco años del fallecimiento del astro e ídolo popular Diego Maradona, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón y que derivó en una causa judicial.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de la citada dolencia y su deceso se produjo en su casa dentro de un barrio privado del municipio bonaerense de Tigre.

Como con sus goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986, como con el fallecimiento de Carlos Gardel u otros íconos populares, cada argentino, cada ciudadano de este país recuerda donde estaba y que estaba haciendo ese miércoles a las 13.10 horas cuando los medios.

Sin lugar a dudas, ese día se transformó en una herida abierta del pueblo argentino que aún no pudo superar la perdida inmensa de su máximo ídolo futbolístico y a un icono de la cultura popular nacional y mundial.