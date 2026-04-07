Denuncian el colapso del sistema de transporte público de pasajeros

Empresas de colectivos que transitan por el AMBA decidieron reducir las frecuencias﻿.

La crisis, según Pasciuto, se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está “totalmente desarticulado”. El empresario advirtió que el sector arrastra una “deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril”.

La amenza de paro de colectivos Esto deriva en la amenaza de un paro de colectivos. La medida de fuerza, motivada por la falta de pago de los sueldos de marzo, fue levantada mientras las empresas buscan alternativas financieras para cumplir con las obligaciones laborales. Pero no descarta que se vuelva a proponer para este miércoles.

Pasciuto denunció una “falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia” en el manejo de las partidas presupuestarias y explicó que el Gobierno nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta “el lunes que viene”, superando el plazo legal del cuarto día hábil.

Por último, el empresario se refirió al impacto de los costos operativos en la crisis del sector: el litro de combustible alcanzó los $2.150 en febrero y que existieron problemas de suministro, ya que el insumo fue entregado mayoritariamente por YPF mientras otras petroleras “no entregaron” producto.

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